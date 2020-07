FGC recupera el servei fins a les 2 de la matinada els divendres i dissabtes

El servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) recupera a partir d'aquest divendres el servei fins a les 2 de la matinada els divendres i dissabtes de tot l’any. S'oferirà de nou, així, la totalitat de les freqüències, alterades els darreres mesos per efecte de la pandèmia.

Segons informa la companyia, la demanda a les línies metropolitanes ja arriba al 50% del que és habitual en un mes de juliol i va clarament en augment. Com exemple, dimecres es van superar les 143.000 validacions diàries, 103.500 dels quals a la línia del Vallès.

Una de les novetats passa per incrementar la freqüència de pas dels trens, que a partir d’aquest pròxim dilluns serà d’un tren cada 6 minuts de dilluns a divendres. Els caps de setmana i festius es manté en un tren cada 15 minuts.

A nivell informatiu, a partir de dissabte, 4 de juliol, i fins al 9 de setembre estarà fora de servei l’ascensor del vestíbul Rambla, a l'estació de Plaça de Catalunya de Barcelona per les obres que s'hi estan duent a terme per augmentar l’espai del vestíbul, allargar vies i millorar l’accés a les andanes per optimitzar la capacitat i la funcionalitat de l’estació. També estaran fora de servei durant aquest temps les andanes de les vies 1 i 2.

En aquesta estació, tots els trens entraran per les vies 3, 4 i 5, que assumiran el 100% de les circulacions. Aquest canvi no provocarà cap alteració de les freqüències. L’estació disposa de senyalització amb tota la informació amb els itineraris recomanats.

S’obren els centres d’atenció al client

Aquest dilluns, 6 de juliol, els CAC i l’Oficina de confecció de carnets de pensionista, tancats al públic des del dia 16 de març seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, tornen a obrir portes amb el seu horari habitual: el CAC de Plaça Catalunya ho farà de 8 h a 20 h; el de Pl. Espanya, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18:30 h, i l’oficina (situada al carrer d’Avenir, 6, de Barcelona) de 9.15 h a 16.15 h, de dilluns a divendres. En tots els casos, les zones d’atenció al client estaran equipades amb pantalla/mampara protectora i hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a disposició dels clients.

Dispositiu especial per la selectivitat

També la setmana vinent, FGC prepara un dispositiu especial entre els dies 7 i 10 de juliol, per a facilitar la mobilitat a tots els estudiants que s’han de desplaçar als respectius centres i realitzar les proves de la selectivitat i que consisteix en orientar-los i facilitar-los l’adquisició del títol de transport més adient en cada cas, especialment el bitllet d’anada i de tornada. A més, a l’estació d’Universitat Autònoma es realitzaran reforços d’agents d’atenció al client per poder atendre l’increment de mobilitat que es preveu.

