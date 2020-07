El Clúster del Packaging presenta sis projectes per millorar les pimes

El clúster del Packaging, que té seu al polígon de Can Roqueta, ha presentat sis projectes per millorar la competitivitat de les pimes. El seu pressupost és de 813.591 euros, dels quals més de la meitat estarien subvencionats per l’Estat.

El primer d’aquests projectes és Packvision, que consisteix a arribar a l’error zero amb producció intel·ligent i visió artificial. Està desenvolupant amb l’empresa sabadellenca AIS Vision, E21 e Industrias Plásticas Triana.

El segon és Cartontech, que s’ha fet amb 3D Click, Capsa i Kartox, per incorporar plataformes col·laboratives que permetin potenciar el procés de selecció, configuració, venda i distribució d’envasos personalitzats.

El projecte Smartlabels també aposta per integrar noves tecnologies d’impressió d’etiquetes intel·ligents sense contacte directe. Hi participen el Clúster Alimentario de Galicia, els socis Eurecat i IPE Industria Gráfica, la Cooperativa Vitivinícola Arousana SCG (Paco&Lola), i la Bodega Matarromera.

Així mateix, NG Plastics, Protecnos i el Clúster del Packaging s’han unit per implantar la iniciativa Connecting Machines, que està enfocada al sector farmacèutic i d’alimentació per gestionar de forma remota les ordres de fabricació de l’empaquetatge injectat amb un programari específic.

També s’ha presentat un projecte que estudiarà la viabilitat de marketplace o fires virtuals al sector del packaging. En darrer lloc, s’ha presentat un estudi sobre la viabilitat d’un sistema d’intel·ligència competitiva en el sector agroalimentari i del packaging anomenat Intelfoodpack.

