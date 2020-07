Llargues cues a l’oficina de Correus a la Creu Alta per la falta d’espai i personal

Des de la setmana passada i fins a finals d’aquesta, la situació a l’oficina de Correus de la Creu Alta continuarà sent la mateixa: llargues i feixugues cues al passatge de l’Estudi i al passatge de l’Almirall Marquet, que es poden allargar fins a una hora d’espera sota altes temperatures.

A diferència d’altres oficines de Correus, la de la Creu Alta té la particularitat que l’edifici és de reduïdes dimensions i això provoca que, davant les mesures per la Covid-19, s’hagi de guardar el torn a la via pública. “El vestíbul és petit i per cada torn entren molt pocs clients, per això es generen aquestes cues”, expliquen des de Correus. A més, cal afegir-hi dos factors que agreugen notablement aquest problema: d’una banda, la falta de personal, i de l’altra, els horaris reduïts (8.30 h - 14.30 h). De les quatre finestretes, només n’hi ha tres d’operatives des de la setmana passada. Una vacant que encara no s’ha substituït. “Al llarg d’aquesta setmana s’incorporarà una persona per cobrir aquesta baixa”, expliquen fonts de Correus.

S’espera que un cop estiguin operatives les quatre finestretes disminueixin les cues, si bé és cert, però, que difícilment desapareixeran per la falta d’espai a l’interior de l’oficina i per l’horari reduït mentre ens trobem en mesures Covid-19.

Dels pitjors de l’Estat

El febrer passat, Diari de Sabadell va tenir accés a uns documents inèdits que revelaven que quatre Unitats de Repartiment (UR), que donen servei a diversos punts de la ciutat tenen el pitjor rendiment de la ciutat, situades entre les vint pitjors.

Aquests centres es troben molt per sota de la mitjana en gairebé tots els indicadors. La UR03, situada juntament amb la UR02 a l’edifici del carrer de Boccaccio, per exemple, va ser durant el passat mes de setembre la segona unitat d’Espanya amb més reclamacions atribuïbles al repartiment: 13,90 per cada 100.000 enviaments. A l’agost, segons va denunciar la CGT, van quedar acumulades a la UR04 prop de 6.500 notificacions administratives. Tots aquests documents, que per llei s’han d’entregar en mà en un termini màxim de tres dies, es van repartir tard.

Segons els sindicats, el problema a Sabadell –i a força unitats de repartiment del territori– és la manca de carters i l’alta temporalitat dels treballadors que es contracten. Des de la CGT destaquen que a Sabadell, quinze de les noranta-tres seccions postals no tenen personal fix. És a dir, són carters que van rotant i, en molts casos, no coneixen el barri.

