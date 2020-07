La Festa Major 2020, tot i que no serà com sempre, ja té cartell: es tracta d'una obra de Gerard Garcia Calduch. La imatge s'ha presentat aquest dijous a la tarda al Casal Pere Quart.

Al concurs per seleccionar-lo s’hi han presentat 35 cartells d’estudiants de les escoles d’art

i disseny de Sabadell, concretament l’ESDi i l’Escola Illa. L'obra guanyadora es titula FM 2020 Sabadell, un concurs convocat per Transports Urbans de Sabadell (TUS) i que suposa 600 euros per al guanyador.

De la mateixa manera, es dota amb 150 euros cada un dels accèsits, concretamentles obres de Júlia González Piñol (Sabadell Festiva) i Ainoha Sol Gámez (Festa, diversitat i colors). Aquest any i a causa de la coincidència del procés amb la declaració d’estat d’alarma per la crisi sanitària de la Covid-19, les bases del concurs van estipular que la presentació de les obres fos telemàtica. "Aquest any els cartells ens han sorprès gratament, han fet un salt de qualitat important", apunta Adrià Garcia, portaveu del jurat.

A més, tant la deliberació del jurat com la tria de la proposta guanyadora i els accèssits s’han fet també en línia. En el concurs es valora que els cartells s’identifiquin amb la ciutat de Sabadell, que siguin creatius i singulars, que mostrin un discurs gràfic i conceptual actual, directe i entenedor i, finalment, que no mostrin dificultats de reproducció i adaptació a diferents formats i suports.

Hi han pogut participar els alumnes matriculats el curs 2019-2020 que cursaven ensenyaments reglats a les escoles d’art i de disseny de Sabadell així com també els exalumnes graduats en aquestes escoles el curs 2018-2919. També podien participar alumnes de Sabadell que estiguessin cursant ensenyaments reglats a altres escoles d’art. Les obres presentades havien de ser originals i inèdites, dissenyades per a l’ocasió amb tota llibertat, tant conceptual com tècnica.

Com cada any, la persona guanyadora del concurs cedeix en exclusiva i amb caràcter gratuït a l’Ajuntament de Sabadell els drets de reproducció, difusió, comunicació pública i transformació de l’obra premiada.

