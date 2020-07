El Mulla't per l'Esclerosi Múltiple, aquest diumenge en diverses piscines de Sabadell

La ciutat de Sabadell s’adhereix a la campanya Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple aquest proper diumenge, 12 de juliol, a favor de la Fundació Esclerosi Múltiple. Per aquest motiu, s'han organitzat activitats relacionades a diferents piscines de la ciutat, concretament a la Bassa, el Club de Tennis, el Cercle Sabadellès i el Club Natació Sabadell.

Aquesta és la vint-i-setena edició de la iniciativa, però en aquesta ocasió, degut als efectes de la pandèmia, s'ofereix la possibilitat de fer un mulla’t virtual a la pàgina www.mullat.cat i d’adquirir els articles solidaris a la botiga virtual. La campanya en línia porta l’etiqueta #MullatPerqueSoniMillor i se centra en una cançó de l’estiu del grup vallesà Gertrudis.

A Catalunya més de 150 piscines hi participen de forma presencial. A Sabadell, les activitats programades a les piscines participants seran diverses:

La Bassa

S'hi muntarà un espai promocional per vendre productes (tovalloles, samarretes, gorres) des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. Els diners que es recullin es donaran a la FEM. Durant tot el matí es farà promoció de la campanya i s’animarà la gent a nedar en solidaritat amb la Fundació. A les 12.00 h, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, acompanyada de membres del Consistori visitaran la Bassa, en un acte simbòlic en favor de la campanya.

Cercle Sabadellès 1856

Entre les 10 i les 18 hores es reservarà una part de la piscina exterior per als socis i sòcies que vulguin col·laborar fent metres nedant. El diploma del Mulla’t aquest any s’ha suprimit per la Covid. Es pot participar en el repte online Neda metres per l’esclerosi múltiple. Durant les setmanes prèvies, s’està fet venda de productes de la campanya així com difusió a través de les xarxes socials i canals de comunicació del club.

Club de Tennis Sabadell

L’entitat tindrà un espai dedicat a la venda dels productes de la campanya per a la recaptació de fons, on també es podran fer donatius. Per tal d’adaptar la campanya a les particularitats de l’entitat, es donarà a la campanya 0,50 euros per cada ace dels jugadors de tennis i pàdel durant la jornada.

Club Natació Sabadell

La Fundació Club Natació Sabadell ha concentrat els actes a la piscina de 25 metres del carrer dels Montcada, on els socis i sòcies podran nedar per a la campanya. Hi haurà també un punt informatiu, amb voluntaris de la FEM, i de venda de productes. Durant tota la setmana prèvia s’està fent difusió a través dels casals d’estiu de l’entitat, on cada dia els nens i nenes neden uns metres per donar el seu suport al Mulla’t.

