Acaben els treballs per renovar les escales del carrer Llobregat

Aquest divendres han finalitzat els treballs de remodelació de les escales de la plaça Malniu , al Districte 7 . Es tracta de les antigues escales de fusta ubicades en paral·lel a les escales mecàniques del carrer del Llobregat , una actuació que ha servit per substituir les travesses de fusta existents per nous esglaons fets amb formigó.

D’aquesta manera, s’ha refet una instal·lació que s’havia deteriorat amb el pas del temps i que permet al veïnat de Torre-romeu accedir a tots els equipaments educatius, sanitaris i assistencials distribuïts al barri. De fet, la urbanització dels talussos del carrer del Llobregat, amb un desnivell aproximat de 15 metres d'alçada, facilita el recorregut a peu entre diferents zones del barri.

En la millora d’aquestes escales hi ha treballant un grup de persones que provenen de l’atur i que participen en programes d’ocupació de l’especialitat de construcció. La majoria d’aquestes persones són més grans de 45 anys que han exhaurit la prestació per desocupació i acumulen més de 2 anys sense un contracte laboral.

Per mitjà d’aquests programes, les persones participants tenen un contracte de l’empresa municipal Promoció Econòmica de Sabadell, SL per realitzar obres d’interès general i social per a la ciutat. La formació que ha rebut la majoria del grup està vinculada a l’obtenció d’un títol oficial com és el Certificat de Professionalitat d’Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnics en construcció.