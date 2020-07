Més inversió i menys centralisme: front comú dels principals alcaldes del Vallès

Advertència clara. Els principals alcaldes del Vallès i del Baix Llobregat han reclamat més inversió a la segona corona metropolitana i han configurat un front comú contra les polítiques "centralistes" de Barcelona. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i els alcaldes de Terrassa, de Granollers i de Martorell, Jordi Ballart, Josep Mayoral i Xavier Fonollosa, han reclamat que s’acabin les infraestructures pendents i que els governs de Madrid i Barcelona augmentin la despesa al territori. Tot plegat en el marc d’un fòrum organitzat per Pimec aquest dijous a l’Aeroclub de Sabadell.

Els alcaldes han exhibit unitat sobre el paper de les grans ciutats catalanes en el teixit productiu del país. Farrés ha considerat que els vallesos han estat “un territori històricament maltractat” en termes d’inversió, una reflexió que ha compartit el batlle de Terrassa ha considerat que s’han incomplert massa promeses en matèria d’infraestructures. “No hem de ser el pati del darrere de Barcelona”, ha assenyalat Ballart, que considera que la segona corona de Barcelona s’ha sentit “exclosa”. “El sector públic està fallant”, ha lamentat el martorellenc Fonollosa.

La B-40 i la connexió ferroviària R4-R8, els reclams

Davant d’una política “centralista des de Barcelona i Madrid” i per resoldre el dèficit d’infraestructures, els alcaldes han reclamat passos en matèria ferroviària i viària. En aquest sentit, han reclamat la B-40, el Quart Cinturó. “Ens interessa que Sabadell i Terrassa es connectin amb el Baix Llobregat amb la B-40”, ha exposat l’alcaldessa Farrés. Ballart ha tornat a exhibir sintonia amb Farrés i ha reclamat que les obres de la carretera fins a Abrera es culminin, que la B-40 arribi fins la Ronda Oest i que a llarg termini porti fins a Granollers. “Em sembla essencial tenir una millor connexió per carretera”, s’ha afegit el granollerí Mayoral. L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha anat un pas més enllà i ha reclamat tot l’eix de la B-40, que ha de connectar Vilanova i la Geltrú amb Mataró per Abrera, Terrassa, Sabadell i Granollers.

La xarxa de trens actual també s’ha posat en l’ull de mira. “Hem de dir amb veu alta que cal una connexió ferroviària entre els dos vallesos”, ha exposat Mayoral, que ha recordat que les línies R4 i R8 de Rodalies es creuen en les proximitats de la carretera B-30.

Publicitat

Crear una estació d’enllaç permetria connectar Terrassa i Granollers passant per Sabadell permetria evitar anar fins a Montcada per fer transbord. Fonollosa, en aquesta línia, ha demanat executar la Línia Orbital Ferroviària en la seva totalitat. Encara pel que fa al transport públic, Farrés també s’ha queixat de la tarifació de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que fa que Sabadell sigui zona 2 i Terrassa sigui zona 3. Pimec s'ha afegit a les demandes i el seu secretari general, Antoni Cañete, ha exposat que se sumarà a les demandes per traslladar-les al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Més incentius, més infraestructures

Durant l’acte, el president de Pimec Vallès Occidental, Josep Maria Catalán, ha posat en relleu la importància de l’Aeroport, un equipament que ha qualificat “d’insubstituïble”. Ha reivindicat, en aquest sentit, “un Aeroclub” molt arrelat al territori, així com els serveis mèdics i policials que surten cada dia de l’aeroport sabadellenc. Catalán ha demanat que administració i empreses vagin de la mà per fer un pas més en l’economia comarcal: “Si nosaltres som els actors principals, farem que la societat prosperi. Ho farem econòmicament per fer-ho socialment”, ha apuntat.

En el transcurs de l’acte, els presidents de Pimec dels vallesos i del Baix Llobregat també han incidit en el dèficit d’inversió en la mobilitat en la segona corona de Barcelona. En aquest sentit, s’ha advertit que hi haurà un “col·lapse” en les infraestructures viàries i ferroviàries si no es compleixen amb les inversions, com la connexió entre l’AP-7 i l’A-2 i la culminació del corredor mediterrani d’alta velocitat. “Les previsions mai es compleixen, ni en esforç ni en pressupost”, ha assenyalat el president de Pimec del Baix Llobregat. Per la patronal, la solució passa per tenir “organització, coordinació i gestió”.

Publicitat