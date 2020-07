Tancada una escola bressol de Sant Quirze per tres possibles casos de Covid

Tres infants amb símptomes de coronavirus han generat alarma a l’escola bressol municipal El Patufet, a Sant Quirze del Vallès. Per prudència i seguretat, i a l’espera que proves PCR determinin si es tracta de casos positius, s’ha decidit tancar la llar d’infants, que és oberta aquest mes de juliol.

Tal com marca el protocol de seguretat de Salut, els educadors, la resta de personal i tot l’alumnat han estat confinats. Ho estaran com a mínim fins d’aquí a 15 dies si es confirmen els casos com a positius. L’Ajuntament va informar immediatament sobre la situació el Consell Escolar, aquest dijous.

Protocol de seguretat

Els dos primers nens amb símptomes compartien aula, per la qual cosa, segons el protocol de seguretat de Salut, es podia aïllar la classe, sense necessitat de tancar tot el centre educatiu.

Publicitat

Seguidament, però, es va donar un tercer cas d’un infant amb símptomes en una estança diferent, per la qual cosa, per prevenció i seguretat, obligatòriament s’ha hagut de clausurar el centre. Dos dels alumnes han presentat febre per sobre dels 37,3 graus, temperatura que està marcada com a límit, a partir de la qual cal aïllar l’infant per possible cas de coronavirus als casals d’estiu i a les escoles bressol. El tercer té símptomes de descomposició.

Al llarg d’aquests tres mesos, Sant Quirze del Vallès acumula 316 positius confirmats i 983 casos sospitosos.

Publicitat