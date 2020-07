Montcada i Barcelona milloren la seva connexió amb un passeig volat amb vistes al Rec Comtal i al Besòs

Els barris de Can Sant Joan, a Montcada, i el de Vallbona, a Barcelona, han estrenat un passeig volat de 300 metres amb vistes al Rec Comtal i el Besòs. L'estructura dona resposta a una llarga reivindicació veïnal per dignificar aquest espai i recosir el territori. "Estem doblement contents i satisfets perquè amb la passarel·la aconseguim cohesionar socialment les dues zones i posem en valor el Rec Comtal",explica Laura Campos, alcaldessa de Montcada.

Els veïns d'aquests sectors s'han mostrat satisfets amb el traçat, tot i que han lamentat que una part del projecte no s'hagi executat per manca de finançament. "En lloc de bifurcar el camí, s'ha habilitat una rampa provisional i també unes escales que no són segures", han lamentat.

La posada en marxa de la nova passarel·la ha suposat un pas endavant per millorar la connexió entre dos barris molt vinculats des d'un punt de vista social, familiar i comercial. L'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha assegurat que aquesta actuació dona continuïtat al projecte per recuperar i dignificar el Rec Comtal que iniciar-se fa uns anys. "Primer vam dignificar la part inferior que discorre en paral·lel al Rec i ara hem aconseguit un mirador preciós", apunta.

El traçat té una longitud de 300 metres i consta d'una plataforma de formigó amb una barana de protecció. També s'han instal·lat bancs al llarg del recorregut i s'ha construït un petit mur a la part que toca amb la muntanya. A banda, s'ha arranjat la rotonda situada al final del carrer Bosc, i s'ha estabilitzat el talús.

Tot i que inicialment el projecte contemplava la bifurcació del passeig en dos ramals, finalment només s'ha completat el que uneix el carrer Bosc amb el d'Oristà. "Hi havia previst un segon camí més accessible que finalitzava a la part baixa de Can Sant Joan i que per motius pressupostaris no s'ha pogut dur a terme", ha comentat la batlle. Així, finalment, s'ha construït una rampa i unes escales de fusta provisionals que no acaben de satisfer els veïns.

"Ni tan sols hi van posar barana, han estat els habitants de la zona els que han col·locat unes tanques perquè ningú prengui mal", ha comentat el president de l'Associació de Veïns de Cant Sant Joan, José Luís Conejero. Ha considerat que aquestes solucions "no són segures" i ha demanat que es resolguin. A banda, ha reclamat que es protegeixi el laterals de la passarel·la. "Han deixat un forat per hi cap un nen petit, és un perill", considera.

Tot i les crítiques, el portaveu veïnal considera que el traçat té un "bon disseny" i remarca que permet gaudir d'unes vistes "espectaculars".

L'alcaldessa ha assegurat que ja han traslladat les peticions dels veïns al Consorci del Besòs, que és qui s'ha encarregat de l'execució d'aquesta obra. "Confiem que en breu pugui donar resposta a aquestes demandes", indica Campos.

Amb el soterrament a la vista

L'alcaldessa ha assenyalat que el proper mes de setembre començarà a treballar amb el regidor de Nou Barris per abordar la urbanització de l'espai en superfície que quedarà alliberat gràcies al soterrament de la R2. "Haurem de definir la zona verd que s'obtindrà i el passeig que en resultarà", ha indicat.

Sigui com sigui, Campos ha manifestat que la mobilitat a peu entre els dos barris no quedarà afectada i que tant el nou passeig com el que discorre a l'entorn del Rec Comtal, romandran oberts.

