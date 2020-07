Comença el pla d'asfaltat d'un centenar de carrers de la ciutat

L’Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa el pla èr asfaltar i millorar el ferm de més d’un centenar de carrers de la ciutat. Es tracta del projecte Fem Barri, que va iniciar al gener de 2019, sota el mandat del govern quatripartit. L' actuació prevista compta amb un pressupost de 2.200.000 euros.

Els treballs tenen per objectiu afavorir la seguretat en el trànsit, així com els desplaçaments que es puguin dur a terme, i es durant a terme en diferents àmbits de la ciutat, amb un asfaltatge nou que es percebrà en 101 carrers distribuïts. 22 d'ells es troben al Districte 1, 11 al Districte 2, 21 al Districte 3, 6 al Districte 4, 17 al Districte 5, 11 al Districte 6, i 13 al Districte 7.

El primer, el carrer del Mont Blanc

El primer carrer on s’actuarà és el del Mont Blanc, entre els carrers de la Bonaigua i de la Llanera, al barri de Ca n’Oriac. Mentre durin les obres, l’estacionament i l’accés als guals es pot veure afectat. Les afectacions seran degudament senyalitzades per l’empresa encarregada dels treballs.

Les actuacions continuaran per Francesc Trabal entre Marçal Ballús i l’avd. Can Deu; per seguir per les obres de millora al carrer dels Pins entre Moreres i Salzes i per Feliu Elias, entre Francesc Trabal i Santiago Segura.

Els treballs es mantindran durant la major part del mes d’agost amb l’objectiu de poder enllestir els treballs d’asfaltat del centenar de carrers cap els volts del mes de maig. Les obres s'encarregaran a quatre empreses diferents i duraran en total gairebé deu mesos, tot i que el consistori assegura que no pot precisar quan s’acabaran perquè la feina depèn, entre altres, de les condicions meteorològiques.

