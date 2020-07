El teu defensor: “No puc entrar el cotxe al garatge”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

Fermí Garcia, veí de l’Eixample, va trobar-se un dia tornant a casa una rasa que no li permetia aparcar el seu vehicle.

"NO PUC ENTRAR EL COTXE AL GARATGE"

És d’agrair que quan hi ha una avaria d’un servei bàsic, els responsables actuïn de manera àgil i la solucionin per tenir un menor impacte en el gruix de la ciutadania. Ara bé, quan hi ha diverses empreses participants, la situació es pot complicar. Això és el que li ha passat a en Fermí Garcia, un veí del número 81 del carrer Lepant, al barri de l’Eixample, que la setmana passada es va trobar amb què no podia tornar a entrar a casa seva, com a mínim, amb el seu cotxe.

Els fets van passar el dijous 16 de juliol, quan l’home va tornar a casa i es va trobar amb una rasa just a la porta del seu garatge. “Un oficial de la companyia elèctrica em va explicar que hi havia hagut una avaria, concretament un cable que passava per la vorera de 25.000 volts havia quedat malmès, i que havien hagut d’obrir el carrer per reparar-lo”, explica. Després d’adreçar-se a l’oficina d’Endesa a Sabadell, el van derivar a un telèfon d’atenció al client, on li van informar que es posarien en contacte amb ell per a procedir a la reparació.

“També vaig anar a la Policia Municipal, que van portar-se molt bé, van venir, van fer fotografies i van assegurar-me que mirarien què havia passat”, apunta Garcia. De fet, no era el primer cop que li passava una situació així, donat que ara fa un any uns altres treballs van obligar a obrir la vorera. En aquella ocasió, però, li van posar unes planxes metàl·liques per a poder entrar de nou a casa. “Van trigar dos mesos en acabar l’obra”, es lamenta.

EL D.S. HA CONTACTAT AMB ENDESA

El D.S. ha contactat amb la companyia energètica Endesa per conèixer quin era l’estat de la situació que està vivint aquest veí. L’empresa ha confirmat que es tracta d’una avaria que afectava el cablejat i que per aquest motiu calia fer-hi els treballs.

No obstant, un error de procediment de la part tècnica va fer que els treballs quedessin a mig fer, afectant la part que implicava una empresa subcontractada per a tapar el forat i, sobretot, facilitar l’accés al gual afectat. La mateixa companyia ha apuntat que, un cop sabuda la situació, preveuen que aquest mateix cap de setmana quedi resolt.

