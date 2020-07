Manel Fuentes, cap de cartell del programa 'Hi som per Festa Major!' d'UiU Promotors

La sabadellenca UiU Promotors ha organitzat el programa 'Hi Som per Festa Major!' del 4 al 7 de setembre, coïncidint amb la festivitat local, al jardí de l'Espai Cultura Sabadell. El polifacètic Manel Fuentes serà l'encarregat d'obrir la programació amb un concert en acústic el divendres 4 de setembre a les 21.30 h. Es tracta d'una ampliació de vuit espectacles del cicle 'Hi som!' que ja s'està duent a terme al mateix lloc.

El seguirà la vetllada flamenca amb el cantaor sabadellenc Cristian Saucedo, el dissabte 5 a les 18 h; el mateix dia a les 22 h hi haurà l'actuació de The Beatboys -un tribut a The Beatles-; l'actor Joan Pera amenitzarà la tarda del diumenge dia 6, a les 18 h, i Kim Marín actuarà en un format de quartet a les 22 h. Tanquen el programa els matadeperencs Mariners de Riera amb 'Les millors havaneres', dilluns 7 a les 12 h.

Espectacles en família

La programació compta també amb dos espectacles pensats per poder gaudir en família. D'una banda, The Beatboys farà un conert amb La Iaia Rockera dissabte 5 a les 12 h, i Rosa Fité oferirà els 'Contes que fan festa' diumenge 6 a les 12 h.

Les entrades pels diferents concerts ja estan a la venda per Internet i a La Granja del carrer de l'Escola Industrial, 34. Els organitzadors garanteixen que es prenen totes les mesures de seguretat per fer front al coronavirus.

