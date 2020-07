El Sabadell inicia la planificació de la temporada 20/21 amb molts jugadors amb contracte

Època de planificació. Cada final de temporada arriba el moment de donar les notes. Però aquesta vegada tot és atípic, degut a les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19. De fet, a aquestes alçades del mes de juliol i en condicions normals, els equips es trobarien en plena pretemporada i esgotant els últims moviments del mercat per consolidar les seves plantilles; a poc més de tres setmanes per l’inici de la lliga següent. L’escenari actual és ben diferent, sobretot en el cas del Centre d’Esports. Tot just ressonen encara els ecos de l’ascens i ha arrencat la lliga dels despatxos a la Creu Alta, per perfilar la plantilla 20/21 que competirà a Segona Divisió A.

Els tècnics Antonio Hidalgo i Juvenal han mantingut les primeres reunions amb el director esportiu, José Manzanera, per valorar i prendre decisions. Una gairebé està pressa: l’inici de la pretemporada la setmana del 10 d’agost, tenint en compte que la lliga de Segona A està previst que arrenqui el 12 de setembre (si ho permet la situació sanitària). El final de l’actual temporada s’ha complicat amb el cas Fuenlabrada i ha endarrerit la disputa del play-off d’ascens a Primera.

De moment, només es pot parlar de situacions objectives que poden variar sobre la marxa. És evident que hi ha un gruix important de futbolistes amb contracte en vigor, ja sigui perquè van signar fins al juny del 2021; perquè han estat renovats o perquè han complert clàusules per partits jugats que garanteixen un any més de contracte. En aquest grup hi trobem: Mackay, Collet, Pedro Capó, Aleix Roig, Grego, Josu, Jesús Olmo, Adri Cuevas, Antonio Romero, Xavi Boniquet, Aarón Rey, Néstor Querol, Héber Pena i Acedo.

Publicitat

Això no vol dir que tots tinguin la continuïtat assegurada. En algun cas el club podria negociar la rescissió. També poden sorgir ofertes d’altres clubs. La resta acaben la seva vinculació contractual que -recordem- es va ampliar un mes per afrontar el play-off. Només són segures les baixes de Lanzarote -ell mateix ho va anunciar a través de les xarxes- i el cedit Carlos Beitia, que torna al Vila-real. Alguns podrien rebre la proposta per continuar. El cas més clar és el d’Aleix Coch, qui semblava tenir un peu i mig al Nàstic i, ara, amb l’ascens, fa pinta de seguir. Veurem què passa amb Ángel Martínez, Óscar Rubio, Edgar Hernández o Boris Garrós, peces importants enguany.

D’altra banda, executius de la LFP (Lliga Futbol Professional) es reuniran aquest dijous a les oficines de la Creu Alta amb el director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle, i altres representants del club per analitzar diversos temes, com el límit salarial de la plantilla per la nova temporada, les infraestructures del club per acollir partits de la lliga professional i la instal·lació del VAR, una de les principals novetats per la nova campanya.

Publicitat