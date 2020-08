Comença la selecció dels set veïns per transformar Can Puiggener

La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) ha iniciat el procés de selecció dels vuit picaportes que s’encarregaran de visitar els seus veïns del barri de Can Puiggener per detectar les necessitats socials del barri. Es tracta de la prova pilot del projecte A-Porta a Sabadell, una iniciativa que el 2016 va néixer als barris de l’entorn de París, i també es va implantar a barris de Reus, Tarragona, Barcelona o Santa Coloma, “amb grans resultats”. El projecte pretén analitzar, mitjançant el porta a porta, quines són les necessitats dels veïns.

Les condicions

Els picaportes seran set residents del barri que s’encarregaran de visitar veí per veí a casa seva. Se’ls hi oferirà un contracte de 25 hores mensuals durant set mesos (i possibilitat de pròrroga) amb la condició de ser veïns del mateix barri. Sara Cervelló, coordinadora del projecte A-Porta al barri de Can Puiggener, explica que es valorarà especialment les competències transversals com ara les habilitats comunicatives, l’empatia i que sigui una persona extravertida i coneguda entre els veïns.

La missió del treball a Can Puiggener girarà sobre tres eixos: l’habitatge, convivència i civisme, i el suport i assessorament a persones en situació de vulnerabilitat. Un cop recollides les dades es traslladaran les inquietuds a l’Ajuntament de Sabadell per a futures intervencions. “Si el projecte té bona acollida i dona resultats, la intenció és exportar-lo a d’altres barris de Sabadell”, explica Cervelló.

La CONFAVC tancarà aquest grup a finals d’agost per sotmetre l’equip escollit a un procés de formació abans d’iniciar el porta a porta. El projecte no s’iniciarà, previsiblement, fins al setembre. Les persones que vulguin presentar-s’hi es poden adreçar a sara@confavc.cat.cat. Aquest projecte compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, que ha aportat 40.635 euros en forma de subvenció a la FAVS.

