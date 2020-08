Una tempesta torrencial irromp a Sabadell

Una intensa tempesta ha irromput aquesta tarda Sabadell. La pluja, en alguns moments pedra, i un fort vent ha arribat amb de forma torrencial. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, L'estació meteorològica de Sabadell ha recollit 49,8 mm en 30 minuts.Fins a les 19.30 h, s'havien acumulat 55,8 mm. A banda de la intensitat de precipitació, el xàfec que ha afectat la ciutat de Sabadell també ha vingut associat amb una ratxa màxima de vent de 93 km/h.

Un tram de la C-58 s'ha inundat a Sant Quirze del Vallès per una tempesta. El servei dels FGC ha quedat interromput entre Sant Quirze i Can Feu Gràcia per pluges. Sense afectació al servei intern de trens de les estacions de Sabadell. Es preveu que el servei quedi normalitzat a l'inici de servei de demà dilluns.

La tempesta ha recorregut el Vallès i ha marxat en direcció cap al Baix Maresme. Les conseqüències de la tempesta s'han vist en diferents punts de la ciutat. Segons l'Ajuntament de Sabadell les pluges han fet caure una vintena d'arbres i s'estaà treballant per solucionar les diferents incidències que hi ha hagut.

La ronda de Ponent ha estat una de les vies on més s'ha acumulat l'aigua.

Als Merinals diversos contenidors s'ha desplaçat.

L'efecte del vent i de la pedregada també ha provocat la caiguda d'un arbre a la plaça de Marquilles.

