El Sabadell 20/21 es posa en marxa d'una manera molt atípica

En marxa. El Sabadell 20/21 ha iniciat la seva preparació de pretemporada d'una manera molt atípica, marcada per les circumstàncies de la pandèmia de la Covid-19. De fet, dels 26 jugadors en principi citats pel cos tècnic, quatre no van poder participar en la primera sessió a les instal·lacions de Sant Oleguer després de donar positiu en l'última prova de PCR. Es tracta de tres futbolistes de la primera plantilla i un del filial. Tots quatre són asimptomàtics i han quedat aïllats el seu domicili, a l'espera d'una nova prova dilluns que ve. Segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, alguns casos son reincidents i podria ser que encara tinguessin una petita càrrega viral en el seu cos. D'altra banda, encara no va participar l'últim fitxatge, Jaime Sánchez (Valladolid Promesas) que començarà a entrenar aquest dijous.

Aquest contratemps, extés a molts equips del futbol espanyol, no va variar els plans d'Antonio Hidalgo. La plantilla va quedar dividida en dos grups d'11 futbolistes que van fer la sessió en dos períodes de temps diferents per complir els protocols de la LFP, que tenia un representant a Sant Oleguer vigilant tot el procés. Els entrenaments col·lectius només es podran fer quan tota la plantilla hagi superat dues tandes de PCR. En principi, això seria la pròxima setmana quan el Sabadell té previst realitzar una estada d'una setmana a la Vall d'en Bas (La Garrotxa) que culminaria amb el primer amistós davant la SD Huesca el diumenge dia 30, a porta tancada.

Tècnics i jugadors van estrenar la nova equipació d'entrenament de la firma Hummel i aquest dijous al migdia es farà la presentació de les noves samarretes oficials per afrontar el retorn a la Segona Divisió A en un acte a la Creu Alta. Hi ha força expectació per conèixer els detalls i novetats que s'han anat anunciant a través de les xarxes des del club. El president Esteve Calzada ja va avançar que "mai es perdrà l'esperit dels quadres arlequinats". D'altra banda, s'ha confirmat que el Centre d'Esports ha demanat a la LFP jugar a fora els dos primers partits de lliga -es manté en principi el seu inici pel cap de setmana del 12 i 13 de setembre- per poder guanyar temps i acabar les obres de remodelació de l'Estadi, començant per la instal·lació de la nova gespa.

