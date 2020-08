La línia R4 canvia de recorregut aquest cap de setmana per obres

Rodalies fa obres aquest cap de setmana del 22 i 23 d'agost per reconfigurar les vies de l'estació de Sants i això afecta de retruc totes les línies de la companyia, com les sabadellenques R4 i R12.

Per aquest motiu, els trens de l'R4 i l'R12 veuran modificats el seu recorregut i horari, ja que seran desviades pel túnel de Passeig de Gràcia i El Clot-Aragó no efectuant parada a les estacions de Plaça de Catalunya, Arc de Triomf, Sagrera, Sant Andreu Arenal ni Torre Barró. Els viatgers disposen de la línia L1 de Metro i, des de Pl. Catalunya i Arc de Triomf, de la línia R1 fins a El Clot-Aragó per enllaçar amb les línies R4 i R12.

Durant aquestes afectacions els títols de transport de Rodalies seran vàlids per realitzar el transbordament a les estacions de Metro.

Publicitat

Els usuaris han de tenir en compte que aquestes obres poden comportar canvis en les vies d’estacionament dels serveis de Rodalies de Catalunya a Barcelona Sants i El Clot-Aragó. Per aquest motiu, Adif i Renfe intensificaran la informació als clients a través de megafonia, pantalles i teleindicadors a les estacions.

Tota la informació sobre aquestes modificacions del servei es pot consultar als webs www.rodaliesdecatalunya.cat, www.renfe.com i www.adif.es (apartat Estat de la Xarxa), al telèfon d’informació 900 41 00 41, a les Apps Rodalies de Catalunya, Cercanías Renfe i Adif en tu mòbil, així com a les xarxes socials (@rodalies i @adif_es).

Publicitat