Sobre el curs escolar 2020/2021 hi ha una certesa i moltes incògnites. El 14 de setembre s’obriran tots els centres, set mesos després del tancament a causa de l’estat d’alarma. Això és segur, almenys segons el departament d’Educació.

A partir d’aquí, el conseller Bargalló va aclarir dimarts en una roda de premsa alguns dels dubtes que hi havia amb la presentació d’un protocol que encara no ha estat recollit per escrit. Entrades i sortides esglaonades, ús obligatori de mascareta a partir dels 12 anys, ràtios de 20 alumnes per espais i control de temperatura són algunes de les mesures que s’han establert. No obstant això, la comunitat educativa encara veu amb incertesa com es podrà aplicar aquest pla.

Publicitat

Quan només falten tres setmanes per a l’inici del curs, professors i pares i mares no amaguen la seva preocupació per situacions que encara no s’han tancat, com per exemple el servei d’acollida, el de menjador i les extraescolars. També amoïna com s’haurà de fer quarantena en cas de contagi. Hi haurà permís retribuït? Tot plegat, un gran interrogant.

Publicitat