El pregó de la Festa Major de Palau-Solità i Plegamans serà virtual

Malgrat que la Festa Major no s’ha pogut realitzar com altres anys per l’evolució de la pandèmia, l’Ajuntament no ha volgut renunciar a un dels elements més significatius de la celebració: el pregó. Per evitar l’aglomeració de públic que normalment hi ha a la plaça de l’Ajuntament i per complir totes les mesures de seguretat i prevenció, aquest any el pregó es farà de manera virtual i s’emetrà pel canal municipal de Youtube.

Es podrà seguir el 28 d’agost a les 19 h en aquest enllaç. Segons l’Ajuntament, aquest vídeo-pregó és un homenatge i un agraïment als col·lectius, professionals i voluntaris que han estat i estan a primera línia lluitant contra el coronavirus, així com un missatge de responsabilitat i d’esperança per a tothom. Durant tot el mes s’han fet una dotzena activitats culturals i de lleure al municipi.

