Aquest any no hi haurà Festa Major. O, almenys, no tal com la coneixem. No hi ha pregó, no hi ha castell de focs, no hi ha concerts al Parc Catalunya, ni gegants ni Correbars. Res de res. El risc seriós de rebrots, que agreujarien encara més una situació econòmica i social complicadíssima, fan imperatiu que complim amb les normes: oblidem-nos d’activitats multitudinàries al carrer, respectem la distància social, evitem riscos.

Però la Festa Major de Sabadell, estratègicament situada a les portes d’un quadrimestre determinant, és molt més que un programa d’actes oficials. És una celebració del ‘sabadellenquisme’, d’un esperit cívic col·lectiu que la resta de l’any no és en absolut evident. I també és un punt d’inflexió on s’ajunten el retrobament amb veïns i amics i les ganes de viure, i on la vida econòmica i social de la ciutat agafa alè i embranzida per enfrontar-se al que queda d’any.

Aquest any més que mai, amb prudència i sentit comú, no ens oblidem de celebrar l’esperit del sabadellenquisme. Som-hi, Sabadell!

