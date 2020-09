Sabadell tem que no es pugui acollir a l’eliminació del límit de la despesa

L’Ajuntament de Sabadell es mostra preocupat davant la possibilitat que no es pugui acollir al decret que permet aixecar el límit de la despesa pública municipal que estableix el govern espanyol. Així ho han apuntat fonts municipals, donat que encara no han pogut determinar si els ajuntaments que compten amb un Pla Econòmic Financer, com és el cas del de Sabadell, hauran de seguir amb la limitació de la despesa fixada per Madrid o també podran gaudir d’aquest benefici del qual en gaudiran centenars de municipis d’arreu de l’Estat.

El ple de l’Ajuntament de Sabadell va aprovar a l’abril del 2019 un Pla Econòmic Financer donat que en l‘anterior exercici s’havia superat la despesa establerta. Això implica que, indistintament dels diners que ingressin les arques municipals, el consistori només podrà gastar una quantitat fixa establerta.

Ara bé, el govern espanyol ha treballat en un decret que estableix que els municipis podran superar el límit previst d’acord amb els ingressos previstos, una xifra que surt d’una suma en què es té en compte, entre altres, el creixement de l’economia i la possibilitat que es puguin modificar les ordenances fiscals per, per exemple, ingressar més en impostos com el de bens immobles o el de residus. La derogació del sostre de despesa permetria gastar tant com s’ingressa.

No obstant, fonts de l’Ajuntament han expressat el seu dubte sobre si es podrà aplicar aquest decret a Sabadell, on ja s’ha limitat la despesa a través del Pla Econòmic Financer. De fet, aquest mateix dilluns es va traslladar una consulta tant al govern espanyol com a la Generalitat, sense que encara se n’hagi tingut una resposta.

El decret, però, encara no està tancat. Encara ha de passar pel sedàs dels partits polítics i incloure possibles modificacions per, posteriorment, convalidar-se al Congrés dels Diputats. La previsió és que es pugui arribar a fer efectiu aquest mateix mes de setembre

Què implicaria la seva aprovació?

En principi, si la redacció continua com és previst, els ajuntaments poden gastar els diners en allò que es vulgui, no només en aspectes post-Covid, perquè l’Estat no ho controlarà. És un alliberament de la quantitat de diners que es pot arribar a gastar una administració local, sense limitar-ne la finalitat.

Si s’aixeca el límit a Sabadell, que se situa en els 169 milions d'euros, segons fonts municipals, seria beneficiós, doncs, per a l’Ajuntament i per a la ciutat. De fet, el canvi s’aplicaria als comptes de 2020 i, molt probablement als de 2021, permetent gastar tant com s’ingressi i no menys, com s’estableix ara.

