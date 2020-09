Retorn a la feina... fins quan?

Primer dia de setembre i això vol dir que la majoria dels sabadellencs tornen a la feina. L’activitat a la ciutat arrenca de veritat, però, després de la Festa Major i sobretot quan les escoles obren les portes. Aquest any, amb l’excepcionalitat de la Covid, aquestes dues dates de referència han quedat difoses. En primer lloc, perquè la Festa Major oficial no se celebra, tot i que sí que hi haurà entitats privades i institucions de la ciutat que organitzaran activitats.

Publicitat

En segon lloc, els centres educatius obriran el 14 de setembre, però ningú sap fins quan, tot i els protocols de seguretat establerts per la Generalitat. I és que la incertesa sobre com anirà la tornada a l’escola impacta en el cor de l’activitat econòmica i del teixit empresarial. Com gestionaran les famílies les quarantenes en cas de contagi a l’escola? Ha de ser un permís recuperable o retribuït, una baixa laboral o una reducció de jornada? Sigui quina sigui la fórmula, qui no pot carregar amb el pes d’aquesta situació són els treballadors, que arrosseguen mesos d’ERTO i de retallada del seu poder adquisitiu, però tampoc les empreses, que ja ho estan patint en els seus comptes de resultats.

Publicitat