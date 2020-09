La cessió del romanent a l’Estat no té quòrum

La cessió del romanent de l’Ajuntament de Sabadell a l’Estat s’ha convertit en el primer entrebanc del curs polític. Es tracta de l’acord al qual van arribar el govern espanyol i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per dur a terme unes aportacions a canvi de contraprestacions econòmiques, que a Sabadell suposaria cedir 6,4 milions d’euros a canvi que Madrid els retornés en deu anys, i a banda hi afegís uns 2,2 que s’abonarien entre 2020 i 2021. L’oposició en bloc, però, no considera que s’hagi de prestar diners a l’Estat.

De fet, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lideren el front comú de 30 municipis de tot l’Estat, entre ells el de Terrassa o Tarragona, per rebutjar aquest acord, que permetria que el ministeri d’Hisenda poguéscomptar amb els estalvis dels municipis, que estan congelats per la “llei Montoro” des de l’any 2012. El pacte, però, ha de passar pel Congrés dels Diputats, i res fa pensar que a dia d’avui compti amb els vots favorables per prosperar.

“Si no ens acollim a l’acord, perdríem uns diners, que suposarien un ingrés extra a disposar des de l’Ajuntament”, apunta el primer tinent d’alcaldessa i portaveu del Govern local, Pol Gibert. Es refereix als 2.240.000 euros que arribarien en un 40% aquest 2020 i en el seu 60% restant l’any que ve.

La decisió de prestar els diners, en cas de comptar amb llum verd a Madrid, la tindria l’alcaldessa, sense necessitat de passar pel ple. Segons les dades del consistori, a l’inici de l’exercici es disposava d’uns 21 milions d’euros de romanents, i ara, després de les modificacions ja fetes i la prevista en el ple de dimarts, en quedaran uns 6,4, una xifra habitual pel moment de l’any en què ens trobem, segons fonts de l’Ajuntament.

‘Préstec innecessari’

L’oposició és crítica amb l’acord, que considera totalment innecessari. “És la visió de tots els partits menys del PSOE, ni tan sols Podem, i quan tots els cotxes van en contra direcció, potser ets tu qui hi vas”, diu el portaveu d’ERC, GabrielFernàndez. El republicà considera que el que fa el PSC a Sabadell és “obeir el que els mana el partit a nivell estatal”, i argumenta que els 2,2 milions d’euros que s’ofereixen a canvi ja són de la ciutat: “Els mateixos que es van esquinçar les vestidures quan vam posar diners per fer l’ampliació del Taulí i ens acusaven de prestamistes de la Generalitat ara volen prestar diners a l’Estat sense garanties que tornin”, lamenta.

El retorn dels diners també amoïna Junts per Sabadell. “Tornar diners a deu anys vista no té garanties, si hi ha un problema amb les pensions o dificultats de liquiditat, què farem?”, es pregunta la portaveu, Lourdes Ciuró. Apunta, a més, que davant d’una contingència la ciutat podria disposar dels seus estalvis, que ara es reduirien a 2,2 milions a disposar en un any i escaig: “S’emportarien tot el nostre estalvi”.

La Crida per Sabadell també és crítica amb l’actitud del Govern, que no ha ofert dades al respecte, denuncien, en les informatives prèvies al ple de setembre que s’han fet en els últims dies. “L’Estat ha decidit fer de la regla de la despesa un instrument de coacció per a què se li cedeixin tots els estalvis, en comptes de flexibilitzar que disposin dels seus fons”, denuncia la regidora Anna Lara. “El govern no només és còmplice directe d’aquesta nova estocada a la sobirania municipal sinó que a més fa servir la maquinària comunicativa de l’Ajuntament per fer xantatge a l’oposició i a la ciutat amb una formulació tendenciosa dels fets”, afegeix.

Des de Ciutadans, Adrián Hernández, considera que l’Estat ja té suficient capacitat per endeutar-se. “Els ajuntaments tenim el finançament molt limitat, no entenem que l’administració que té més capacitat de tenir diners en demani als que menys en tenen”, retreu el portaveu de la formació taronja.

