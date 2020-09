Es dobla el control policial per la no Festa Major

La no festa està sota control. La Policia Municipal de Sabadell, en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, doblarà la seva presència per carrers i places de la ciutat durant els dies que s'hauria celebrat la Festa Major. El dispositiu nocturn que s'ha habilitat aquest any, de fet, serà el mateix que el que es va preveure per la Festa Major del 2019, 7 patrulles de Policia Municipal, 3 equips de paisà i 7 patrulles de reforç. En total, 17 equips –a banda de les patrulles de Mossos d'Esquadra– per dissoldre aglomeracions i evitar activitats que la nova normalitat no permet.

Els agents estaran distribuïts de punta a punta de la ciutat: "En una situació de normalitat, les patrulles es concentrarien en un espai específic", ha explicat Felip Garcia, inspector de Mossos d’Esquadra, en roda de premsa. Aquest any, en canvi, les dotacions es diversificaran a la ciutat i es prestarà atenció als espais on, durant l'estiu, s'han produït aglomeracions. Daniel Corral, inspector de la Policia Municipal, avança que estaran atents al voltant del Parc de Catalunya, Can Puiggener i Can Gambús, "on poden haver-hi concentracions". Però assegura que voltaran la ciutat de punta a punta, especialment durant el vespre i la matinada.

Sense voluntat sancionadora

Tant Mossos d'Esquadra com Policia Municipal asseguren que darrere del dispositiu "no hi ha una voluntat sancionadora". En aquest sentit, Felip Garcia avança que aquesta serà "l'última opció" i Corral recorda que vetllaran perquè es compleixin les noves mesures. No estan permeses les reunions de grups de més de 10 persones, fumar si no es pot garantir una distància de dos metres i l'ús de la mascareta és obligat. Però recorden que no hi haurà inconvenients per reunir-se dins dels paràmetres marcats.

D'altra banda, els cossos policials ja estan supervisant locals de venda de begudes alcohòliques i monitoritzant les xarxes socials per detectar si s’estan organitzant activitats no permeses.

La intensificació de la vigilància es complementarà amb els dispositius d’Agents Cívics municipals i les campanyes de sensibilització que la Creu Roja està fent les darreres setmanes. El servei nocturn de Creu Roja fins ara ha efectuat 736 intervencions sobre 3.518 persones i ha repartit 364 mascaretes.

Parelles educadores

L'Ajuntament de Sabadell preveu la intervenció de parelles educadores a l'espai públic. A partir de divendres, un equip mixt d'educadors oferiran suport educatiu i informació a persones de 13 a 20 anys. A banda, recolliran informació qualitativa perquè l'Ajuntament pugui preveure les accions necessàries per donar resposta a les seves necessitats. En total, es realitzaran 10 intervencions en dies i espais diferents.

