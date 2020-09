El tall de trànsit als eixos de vianants en festius es mantindrà fins Nadal

Els eixos vianants que s'han tallat al trànsit en els dies festius per garantir el distanciament social mantindran el tancament exclusiu per a vianants fins el proper Nadal. La iniciativa es va començar a dur a terme coincidint amb les dates en què s'hauria d'haver celebrat l’Aplec de la Salut, al maig, amb motiu de l’Estat d’Alarma, i ha comportat ampliar a dissabtes i festius el tradicional tall de trànsit de diumenges a l’eix central, des de la via de Massagué fins gairebé al capdavall de la Rambla, alhora que incorporar trams extensos de les avingudes de Barberà i de la Concòrdia i de Matadepera.

En el cas de l’avinguda de Barberà, s’ha habilitat el tram que va des de la plaça de Barcelona fins a la plaça de la Creu de Barberà. L’avinguda de la Concòrdia, per la seva banda, es talla al trànsit des del carrer de la Mare de les Aigües fins a la plaça de la Concòrdia. Finalment, a l’avinguda de Matadepera, el tram va de la plaça del Pi fins al carrer de Balaguer.

De la mateixa manera, s’ha dut a terme l’obertura temporal d’altres carrers per a vianants que han permès facilitar la comunicació de zones amb alta densitat de població i proximitat limitada a zones verdes. Els tancaments s’han anat produint al carrer de Sant Miquel a la Creu Alta –entre plaça dels Usatges, plaça de l’antic Vapor Cusidó i la plaça de Carrasco i Formiguera–; als carrers Sant Sebastià i Salvany a l’Eixample entre carretera de Barcelona i el carrer de Sol i Padrís; i al carrer de l’Església Romànica a la Creu de Barberà entre la ronda de Santa Maria i carretera de Barcelona.

Aquest cap de setmana, de dissabte a dilluns

Tot i que aquest cap de setmana no se celebrarà la Festa Major, com era previst, dilluns segueix sent festa local. Per aquest motiu, el tall dels carrers en dies festius es mantindrà entre dissabte i dilluns. A més, com que el divendres de la setmana que ve és la Diada, el tall es repetirà, en aquest cas de divendres 11 a diumenge 13 de setembre.

De cara a més endavant, a partir de dissabte 19 de setembre i fins Nadal, es mantindran els talls actualment existents amb l’objectiu d’afavorir el distanciament social i consolidar la dinàmica instaurada. No obstant això i fora de l’eix central, es reobriran al trànsit els carrers de Sant Miquel, Sant Sebastià i Salvany. Segons l'Ajuntament, la proximitat d’espais oberts i alternatives de pas com places i avingudes no ha generat presència de vianants i usos que justifiquin la continuació de la mesura.

En canvi, es proposa mantenir el tall del carrer Església Romànica a la Creu de Barberà donats els nivells d’ocupació i usos detectats.

