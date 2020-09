VÍDEO: Detingut un home per desobediència al passeig Manresa

[Aleix Pujadas / Albert Segura]

La Policia Municipal ha detingut aquest divendres a les 18 h un home per desobediència al passeig Manresa. El detingut havia entrat en una cafeteria d'aquesta via, sense mascareta i en estat d'embriaguesa, segons expliquen els propietaris de l'establiment, el cafè Daurada. Aleshores l'home ha demanat una cervesa, que no li han servit, s'anava posant i traient la mascareta i ha començat a cridar els treballadors del local, que han acabat trucant a la policia.

Ja a fora el carrer, en arribar quatre motos de la Policia Municipal els agents han intentat calmar els ànims del detingut, sense aconseguir-ho. Després d'un estira-i-arronsa, els policies l'han advertit que podia acabar detingut i s'ha prestat a la detenció. Immediatament ha arribat al lloc dels fets un cotxe de la policia amb què se l'han endut detingut a la comissaria de la carretera de Molins de Rei.

