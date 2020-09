Més calor per a aquest dimecres

Aquest dimecres la temperatura pujarà una miqueta més respecte de dimarts. Els valors mínims es mouran entre 15 i 20 ºC, mentre que els més alts aniran entre 29 i 34 ºC.

Cel poc ennuvolat per algunes bandes de núvols alts, sobretot de matinada i a partir de mitja tarda. A banda, a partir del final del matí creixeran núvols d'evolució a punts de muntanya, i nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on localment romandrà molt ennuvolat. Independentment, hi haurà alguns intervals de núvols baixos fins a mig matí i a la nit al litoral sud i a l'extrem nord-est.

