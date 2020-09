Esteve Calzada reparteix agraïments en l'acte de benvinguda al futbol professional

El president del Centre d'Esports Sabadell, Esteve Calzada, ha estat un dels protagonistes en l'acte de benvinguda als clubs que han ascendit aquesta temporada a la Liga Santander i Lliga SmartBank organitzar per la LFP. El seu president, Javier Tebas, ha parlat del retorn de 'ciutats històriques' referint-se als 4 clubs que han pujat a Segona Divisió A. En l'acte s'ha subratllat que la Lliga SmartBank és considerada el sisè millor campionat d'Europa en aquests moments. Tebas també ha recordat "les normes de compliment" en diferents àmbits del futbol professional.

El Sabadell ha estat el segon club presentat després del Castelló. Esteve Calzada, que ha combinat els colors blanc-i-blaus amb la camisa i la corbata, ha manifestat la seva "satisfacció després de tres anys molt complicats" i ha repartit agraïments: "en primer lloc al cos tècnic i jugadors perquè van lluitar fins a l'últim moment per arribar fins aquí. També a la nostra afició, que no va poder donar-nos suport al camp, però la vam sentir molt a prop i sense la nostra gent no ho hauríem aconseguit. El meu equip de feina i família i, finalment, els inversors que es van incorporar aquest últim any en el nostre projecte".

Calzada també ha volgut destacar la feina de la LFP per facilitar el procés dels equips nouvinguts i va mostrar les "ganes de començar" la lliga després de no jugar en la primera jornada. "Fer-ho en un camp tan mític com Vallecas és una motivació especial", ha afegit el president arlequinat en un acte on han participat els representants de tots els equips ascendits: Càdis, Osca, Elx (Lliga Santander); Castelló, Cartagena, Logronyès i Sabadell (Lliga SmartBank).

