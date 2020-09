Ángel Martínez: "Hem de deixar els complexos a casa, som un equip més de la categoria"

No podrà ser de la partida a Vallecas. La frase “toca pilota” que l’àrbitre va interpretar d’una altra manera li va costar una vermella i una exagerada sanció de tres partits. Ángel Martínez es va perdre la final del 'play-off' i ara tampoc podrà ser-hi en el retorn del Centre d'Esports a Segona A contra el Rayo Vallecano.

Una situació una mica frustrant, oi? Sí, sap molt greu no poder estar amb els companys per una qüestió totalment injusta, però no s’hi pot fer res i només em queda ajudar i animar l’equip des de fora.

En el teu cas particular, però, et perds l’oportunitat de tornar a un estadi que va ser important en la teva carrera... És veritat que em feia una il·lusió especial perquè el Rayo va significar un pas fonamental. De fet, va ser la meva primera experiència fora de casa (temp. 2009/10) després de viure sempre en el niu de l’Espanyol, on et cuiden i protegeixen de tot. A Vallecas era un jugador més, molt jove, i aquella etapa em va servir per créixer, madurar i aprendre a competir al costat de grans jugadors i un tècnic increïble com Pepe Mel. També recordo el gran ambient de l’estadi de Vallecas. El suport de l’afició era brutal. Es farà molt estrany jugar allà sense aquell caliu.

El Sabadell és un nouvingut i amb molts jugadors que mai han trepitjat la Segona A. Quins consells pots donar des de la teva experiència? Sabem que la Segona A és una categoria de màxima exigència i no permet errades, però hem de sortir al camp sense complexos. Amb respecte pels rivals, però sense cap mena de por. Ens hem guanyat per mèrits propis ser un equip de Segona Divisió A. Els que mai han jugat en aquesta categoria segur que tindran una motivació especial cada vegada que surtin a un estadi de Segona A. Hem de gaudir-ho i competir al màxim.

El fet de mantenir el bloc pot ser un avantatge? Penso que el club ha estat intel·ligent donant continuïtat al projecte esportiu. Trobem els exemples de l’Eibar o el Leganés que van mantenir gran part de les plantilles de l’ascens i van acabar a Primera Divisió. De totes maneres, el nostre objectiu ha de ser la consolidació a la categoria.

L’any passat parlàveu de la gran ‘família’ del vestidor. Com s’han adaptat els fitxatges? Molt bé. En aquest sentit no hi ha cap problema. En el terreny esportiu, han hagut d’esforçar-se per adaptar-se al nostre sistema tàctic, que resulta molt complex perquè tenim una manera molt específica de jugar. De mica en mica ho estan aconseguint.

El Rayo va donar un cop d’efecte a la primera jornada guanyant a Palma. Un avís del seu potencial? De les primeres jornades no es poden extreure grans conclusions, però està clar que sumar punts al principi significa guanyar confiança i ajuda a créixer. El Rayo hauria de ser un dels candidats en la lluita de dalt i sabem la dificultat del partit, però insisteixo que hem de deixar els complexos a casa i sortir amb la mentalitat del play-off.

No podràs jugar a Vallecas, però el primer partit d’Ángel encara podria ser més especial: contra l’Espanyol. Serà el primer que estaré disponible per a l’entrenador i no puc negar que l’Espanyol és el club de la meva vida, on em vaig formar. Vaig complir el somni de jugar a Primera i a la UEFA. Seria la primera vegada que jugaria com a rival, però per això encara queden més de dues setmanes i cal centrar-se en el pròxim partit.

