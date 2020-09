Alcem el teló!

D’aquesta crisi econòmica provocada per la Covid en sortiran molts damnificats. Malgrat que gairebé no s’hagi esmentat, el sector cultural ha estat un dels principals afectats. En primer lloc, perquè des de la declaració de l’estat d’alarma, el 14 de març, els teatres no han tornat a aixecar el teló. A més, les mesures de seguretat i de distància aplicades pel coronavirus impacten de ple en els aforaments dels espectacles.

Publicitat

Els promotors teatrals i musicals han viscut aquests mesos amb la incertesa de saber si seria rendible obrir i en quines condicions. Sortosament, Sabadell és una potència cultural amb una rellevància en el teatre, l’òpera i els esdeveniments musicals. Després d’aquest temps de foscor, el sector veu la llum ara justament que arriba la tardor. La meteorologia impedirà les activitats a l’aire lliure, però ja s’estan buscant alternatives perquè els sabadellencs puguin gaudir d’una temporada plena d’activitats. Això sí, gràcies a la creativitat i l’empenta del sector. Cal demanar, doncs, que les administracions donin el mateix suport a la cultura com ho fan a altres àmbits.

Publicitat