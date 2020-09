El millor homenatge al jugador de la casa

Podria ser Paquito, Saura, Gala o Lino. Per Jordi Garcia, l’estàtua del futbolista de la Nova Creu Alta representa “un homenatge al jugador de la casa”. Garcia és un arlequinat de tot cor, des que va néixer, i per a ell el CE Sabadell ho és tot. Fins i tot va anar a viure als edificis que hi ha a tocar davant de l’estadi per estar i sentir-se literalment més a prop de l’equip, al qual ha vist transitar per totes les categories.

La història d’aquest sabadellenc resident ara a Moià sempre ha estat vinculada al Centre d’Esports. Quan feien les obres de construcció de l’estadi de la Nova Creu Alta, Jordi Garcia vivia al Torrent del Capellà, i cada diumenge anava caminant amb la seva mare a veure com evolucionaven els treballs, i a visitar la persona que les custodiava, a qui portaven berenar. La seva vinculació amb el Sabadell no acaba aquí. Sent ja més gran, els anys 70, va formar part de la banda de tambors i cornetes de les majorets de Sabadell, amb la qual feien una actuació a la mitja part de cada cap de setmana que jugava el Centre d’Esports. A aquella època també va tenir l’oportunitat de fer-se’n soci, la qual cosa sempre havia desitjat i “el número del carnet de soci de les meves filles és la data del seu naixement”, afegeix. I assegura que va anar a l’escola amb els mateixos Lino i Paquito, concretament on ara hi ha el centre Xaloc de Ca n’Oriac i que abans es deia Colegio Nacional Presidente Kennedy.

Ara Garcia té posada la mirada en la temporada que acaba de començar l’equip arlequinat. De moment la veu amb “il·lusió”, tot i que creu que “patirem una mica la novatada” d’acabar d’aterrar de nou a Segona A. Tot i això, creu que l’entrenador Antonio Hidalgo té prou equip per mantenir-se a la categoria.

