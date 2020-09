Això no és un fuet (a Sabadell)

Avui us proposem aquest ‘quiz’ sobre els sabadellenquismes. Es tracta d’aquelles paraules que només (o gairebé) fem servir a Sabadell. Mots nascuts en aquesta ciutat de xemeneies, expressions pròpies, localismes… Un diccionari propi que abunda en la diversitat lingüística de la llengua catalana. Per això, us proposem aquest petit repte: nosaltres us oferim la definició del terme i vosaltres heu d’endevinar a quin sabadellenquisme es refereix (o de la comarca). Algunes definicions estan incloses al llibret Ciutat de paraules, de l’escriptor David Vila i Ros. Altres provenen del filòleg Cesc Prat, mentre que altres han estat recollides aquí i allà. N’hi ha 25!

1. Ficar-se el dit al nas per fer boletes amb els mocs. En català estàndard,

fer burilles:

2. Expressió adreçada a la canalla quan demana regals o algú que tot ho vol. Sembles de…

3. El filòleg Cesc Prat explica que aquesta expressió també té equivalents a altres municipis del Vallès:

A Matadepera en diuen: Sembles de...

A Sant Cugat en diuen: Sembles de....

A Castellar del Vallès en diuen: Sembles de...

4. Quan comença a calbejar. I es comença a veure la carn. Com es veu l’ànima dels teixits quan es va acabant:

5. Gra de blat de morro torrat. En català estàndard, blat de moro. I per influència del castellà, quico. Vaja, allò que volem que ens portin per acompanyar la cerveseta:

6. Planta de flor vermella que brota a la primavera. Quan va acabar el confinament, ens la vam trobar al rodal

de Sabadell:

7. I saps com li diuen a la mateixa planta a...

Sentmenat:

Terrassa:

8. Persona bruta, deixada, llardosa. S’aplica especialment a les persones. El trobem documentat al poema Tirallonga de monosíl·labs, de Pere Quart, qui afegeix aquest mot entre els prop de 300 monosíl·labs que incorpora:

9. Mmm… Una altra vegada, a la veïna Sentmenat fan servir una paraula molt semblant a la de Sabadell per referir-se a la persona bruta. Ah! Però alerta, no són localismes diferents, sinó el mateix pronunciat lleugerament diferent. De què parlem?

10. Recordes com, quan eres petit i estaves al camp de futbol, aquell senyor passava venent una branqueta d’estrep? Què cridava, per tal que la gent sabés quin producte venia?