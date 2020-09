Es jubila el doctor Eugeni Saigí, cap del Servei d'Oncologia Mèdica del Taulí

El doctor Eugeni Saigí es jubila avui dimarts, 29 de setembre. Tanca així una etapa de 31 anys com a màxim responsable del Servei d'Oncologia Mèdica del Taulí.

La corporació sanitària ha comunicat la notícia a les xarxes socials, en una publicació en què agraeix "tots aquests anys de dedicació al Servei i a tants i tants pacients", alhora que li transmet els millors desitjos per a la nova etapa que ara comença.

El Dr. Saigí va arribar al Parc Taulí l’any 1989, quan només eren dos oncòlegs. Al capdavant del Servei queda ara el Dr. Miguel Àngel Seguí, també professional de reconegut prestigi, assegura la corporació. L'any 2017 Eugeni Saigí va rebre el Premi a l’Excel·lència Professional que atorga el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), i va ser president de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia entre els anys 2016 i 2018.

Cada any el Taulí diagnostica al voltant de 1.600 nous casos de càncer. Els experts com Saigí preveuen que la xifra s'incrementi any rere any per l'augment de l'esperança de vida, però també creix el percentatge de superació de la malaltia.

