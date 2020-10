Pacte entre acusacions i fiscalia per a condemnar a tres anys de presó Paco Fernández, en el cas Mercuri

Hi ha acord per emetre una sentència a l'exgerent dels consorcis de Turisme, Residus i Ocupació del Consell Comarcal, Paco Fernández, pels delictes continuats de malversació de cabdals públics i de falsificació documental, dins del cas Mercuri. El pacte, que evita el judici oral després que l'acusat hagi reconegut els delictes i es comprometi a reparar els danys causats davant la Fiscalia anticorrupció, inclou tres anys de presó, sis anys d’inhabilitació per a tot càrrec públic a qualsevol institució, una multa de sis mesos i l'obligació de retornar 32.877 euros i de fer feines a la comunitat.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental, l'ens del qual Fernández va malversar fons públics mentre va tenir-hi càrrecs entre el 2010 i el 2014, ha exercit d'acusació particular del cas des del gener de 2016. A través d'un comunicat, l'òrgan s'ha manifestat satisfet per haver aconseguit els objectius amb els quals partia des d'aquesta posició: "Tancar una ferida a la institució causada per la corrupció", recuperar els fons públics malversats i aconseguir "una condemna exemplar".

En un principi, tant el Consell Comarcal com la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, com a acusació popular, havien demanat 12 anys de presó. La Fiscalia en demanava 9 i mig, però finalment ha tingut en compte el reconeixement dels fets per part de Fernández, la disposició a reparar el dany econòmic causat i la dificultat de celebrar un judici amb jurat popular enmig de la pandèmia. Per això va instar les parts a arribar a un acord.

Polèmica per l'ingrés a presó de Fernández

La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció -tal com també va fer ERC- va acusar el president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, de tenir "la intenció de posicionar l'acusació particular", a través d'una reunió de portaveus comarcals, per evitar que Fernández entri a presó. L'ens comarcal, però, a través del comunicat d'aquest divendres ha expressat que, pel que fa a l'execució de la condemna, "està en la línia del que planteja l’acusació popular". És a dir, dona suport a la mateixa Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció perquè Fernández acabi entrant a presó.

