Les avingudes Matadepera i Concòrdia es reobriran al trànsit els dissabtes

Les avingudes de Matadepera i Concòrdia es reobriran al trànsit i al transport públic els dissabtes en període de prova a partir d'aquest proper dissabte, 10 d'octubre. L'Ajuntament pren la decisió després de valorar les peticions dels comerciants de la zona, entre ells Ca n'Oriac Comerç, donant pas a la circulació de vehicles com en un dia d'entre setmana.

La intenció del consistori és comprovar si, tal i com sosté el sector comercial de la zona nord, la limitació de trànsit de vehicles està dificultant l’activitat comercial i especialment de clients de municipis propers, els quals estarien optant per alternatives de compres d’accés més immediat, com grans zones comercials.

"La pandèmia ha colpejat el comerç d’una forma molt important, pel que s’han revisar totes les mesures i les vies possibles per evitar el tancament de comerços i recolzar l’activitat econòmica de la ciutat en aquests moments, sempre garantint la mobilitat dels vianants i tenint en compte les mesures de prevenció i seguretat davant de la pandèmia", assenyala l'Ajuntament en un comunicat.

Així, l’evolució i avaluació de les properes setmanes marcarà la continuïtat d’aquesta reobertura parcial en dissabtes al nord. No obstant, el tall es mantindrà en diumenges i festius, de manera que diumenge i dilluns, 12 d'octubre, es mantindrà tancat al trànsit. La Rambla i l'avinguda Barberà, pel seu cantó, mantindran els talls en dissabte, diumenge i festius.

