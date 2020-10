Cap a una ciutat universitària

Dimarts passat al ple, tots els grups municipals aprovaven de forma unànime el projecte de convertir l’Artèxtil en un grau d’infermeria de la UAB. Ho feien en el mateixa sessió on també acordaven la candidatura com a Capital de la Cultura Catalana 2024. Tot plegat comença a dibuixar quins són els eixos de futur de la ciutat, un projecte que s’ha demanat des de molts àmbits i també des del D.S.

El nou campus sabadellenc –la suma dels espais de Covadonga i l’Artèxtil, amb el nou grau d’Infermeria– suposaria passar de 1.043 a 1.395 estudiants potencials. La intenció de l’Ajuntament és duplicar les places actuals de l’UAB i dur-les a la ciutat, oferint així un model 100% públic. Amb un 34% més d’estudiants, Sabadell s’aproximaria al concepte de ciutat universitària. Altres municipis com Lleida, Girona i Vic saben quin és l’impacte de ser autèntiques ciutats universitàries i ja han pogut comprovar que la repercussió del coneixement no només hi entén de conferències i fòrums, també té una translació en la vida a la ciutat. A nivell cultural, social i també empresarial. La captació del talent de la joventut aplanaria el camí per transformar l’eix Gran Via i Ripoll. I tot Sabadell.

