Interposen un recurs judicial contra l’Ajuntament per l’esvoranc de Gràcia

La comunitat de veïns del carrer de Joanot Martorell, al barri de Gràcia, ha interposat un recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament, que assenyala la comunitat com a responsable de l’esfondrament de la vorera. El consistori, que ja ha reparat l’esvoranc, reclama el pagament de les obres al veïnat. Però el veïnat s’hi nega: “Hauran de demostrar que una fuita dels ramals interns va provocar aquell desastre”, avança Francesc Sànchez, advocat de la comunitat. “I nosaltres no tenim gens clar que sigui així”, afegeix. Ara per ara, les dues parts mantenen les seves postures.

La comunitat de veïns tenia previst fer un estudi geològic per analitzar l’estat de la vorera, però van fer marxa enrere per no endarrerir “encara més” les obres. La defensa al·lega que l’esfondrament va ser causat per una mala compactació dels terrenys que es va fer el 2011. “El primer objectiu era que s’arreglès aquest tram. El segon, serà demostrar que no som els responsables”, sosté Sànchez.

Publicitat

La reparació de la vorera finalitzava el dijous, nou mesos després de l’esfondrament, un recurs de reposició i amb el dubte sobre qui assumirà finalment el cost. Fonts municipals defensen que, amb les obres, “s’ha prioritzat la seguretat de la zona”. Aquest tram del carrer de Joanot Martorell es va esfondrar a causa del temporal Glòria el gener d’aquest mateix any.

En un primer moment, l’Ajuntament va enviar una ordre d’execució d’obres a la comunitat, que havia d’encarregar-se d’arreglar el soc.Però després de rebre un recurs de reposició van fer marxa enrere i van assumir que era competència de l’Ajuntament, malgrat que defensaven que el cost –valorat en 11.000 euros– l’havien d’assumir els veïns. És per això que ara eleven la queixa. Volen constatar que no accepten aquesta responsabilitat.

Publicitat