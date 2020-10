Futbol territorial: remuntada del filial arlequinat davant el Tibidabo T.R. (3-2)

La segona jornada al futbol territorial ha tingut diferents cares pels representants sabadellencs. A la Primera Catalana, el Sabadell Nord, després de la desfeta a casa contra el Mollet (0.3), ha reaccionat bé en un camp tradicionalment difícil com el de la Guineueta. Tot i veure's per darrere en el marcador des del minut 35, el conjunt de Pablo Becerril -amb el debut d'Oriol Vives a la porteria després de la marxa de Lluri- ha mantingut la seva idea futbolística i ha trobat el premi a la seva insistència en el minut 71 amb el gol d'Arnau Guitart que ha significat un valuós empat. Segur que donarà moral als sabadellencs de cara al duel del pròxim diumenge contra l'Escola Futbol de Mataró a Ca n'Oriac.

A Segona Catalana, el primer derbi local de la temporada entre Sabadell B i Tibidabo va ser vibrat i amb alternatives. El conjunt de Torre Romeu es va posar amb un 0-2 en només 20 minuts, gràcies als encerts de l'incombustible Antonio Mesa i Espinosa. El filial arlequinat semblava desconcertat, però a la segona meitat va entrar de ple en el partit amb el gol de Pablo Alonso. L'expulsió del visitant Moisés Camprubí en el minut 63 seria determinant. El Tibidabo, amb inferioritat, va resistir fins al tram final. Carlos Fernández es va erigir en el gran protagonista arlequinat amb dos gols (83 i 89') que van donar els tres primers punts al filial del Centre d'Esports. Cal destacar les bones prestacions del Tibidabo, que sembla un bloc molt més competitiu que la temporada anterior.

La UE Sabadellenca de Jesús Rueda, Betis, va debutar després de l'ajornament del primer partit contra el filial arlequinat per l'afectació del coronavirus a diversos components de la plantilla. Segurament això el va afectar físicament al camp del Sant Julià Vilatorta, on va aguantar mitja hora llarga. L'1-0 va arribar en el minut 63 i en 6 minuts fatídics (del 76 al 82) va encaixar tres gols més per un exagerat 4-0 final.

Tercera Catalana

Ajornats els duels La Romànica-Can Rull R.T. i Llano-San Lorenzo, la segona jornada va oferir la clara victòria de la Marina Can Gambús al camp del Can Mas Ripollet (0-3) i del Planadeu-Roureda davant el Matadepera (4-0). Per la seva banda, el Cercle Sabadellès 1856 va caure a Badia (2-0).

