L'Astralpool aixeca la quarta Supercopa d'Espanya

Sobre la botzina. Final d'infart el que s'ha viscut a Can Llong amb la final entre l'Astralpool Club Natació Sabadell i el CN Barcelona (10-9). Un gol en pròpia porteria sobre la botzina ha donat la quarta Supercopa d'Espanya a l'equip de Quim Colet.

Els sabadellencs arribaven a la final després de superar el totpoderós Atlètic Barceloneta a la tanda de penals on els esperava el també potent CN Barcelona. A diferència del que havia succeït unes hores abans a la final femenina, el partit ha estat marcat per l'enorme igualtat entre els dos conjunts. Sergi Cabanas, màxim golejador i MVP de la final, ha estat el primer a obrir la llauna, en superar Unai Aguirre i situar l'1 a 0 a Can Llong, però tot seguit, Roger Tahull, des de la boia, tornava la igualada. El partit no donava cap treva i així es demostrava a cada jugada. Lukas Duric, primer, i Marc Valls, després, permetien als barcelonins capgirar el marcador abans que Lluc Bertrán situés les taules al final del primer període (3-3). En el segon quart, més del mateix: les exclusions d'un equip i l'altre eren les úniques escletxes on els dos equips podien perforar les porteries d'Edu Lorrio i Unai Aguirre. Novament, Duric, des de la boia, i Valera, aprofitant la doble superioritat numèrica, tornaven la igualada. Màxima igualtat. Delgado, sobre la botzina i Lluc Bertran a les acaballes del segon temps, situaven el 5 a 5 al marcador.

El partit s'encaminava cap a un final d'infart, fos en el temps reglamentari o la fatídica tanda de penals. Víctor Flores avançava al Barcelona però la figura de Ssergi Cabanas tornava a aparèixer per perforar la xarxa d'Aguirre. Els cops s'anaven succeïnt, però les defenses es tornaven a imposar als atacs. Delgado i Valera s'afegien a la festa anotant un gol més al seu compte personal (7-7). S'arribava al tram decisiu i cap dels dos equips ha donat el braç a tòrcer. Fran Valera, de penal, superava a Aguirre i la gran defensa nedadora, amb dues inferioritats numèriques, permetia situar el 9 a 7 gràcies al gol de Roberto Valera. Semblava que aquest avantatge podria haver estat definitiu però Tahull i Pol Gomà, amb una dosi de fortuna, encarrilaven el partit a la tanda de penals. Quedaven poc menys de quinze segons quan en el darrer atac, un xut de Cabanas, que a priori no tenia perill, Van den Burg l'ha desviat i ha acabat al fons de la xarxa sobre la mateixa botzina. Final d'infart que val una nova Supercopa d'Espanya.

Amb aquest títol, el Club aconsegueix un doblet de Supercopes. Una fita que no succeïa des de la temporada 2012-2013

