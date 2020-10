Darrere del Festival RES: tres personatges que l'han fet possible

Marc Sala, premsa i màrqueting: “Haver construït tot això en un mes ha estat molt intens”

Darrere dels perfils distesos, hiperactius i a vegades gamberros de l’Embassa’t, hi ha un responsable de màrqueting i premsa que copsa tot el que bull a les xarxes socials. És el sabadellenc Marc Sala, que grava stories d’Instagram a la velocitat de la llum i tecleja piulades a ritme de mecanògraf frenètic.

Amb el festival RES, explica, tenia força reptes: calia una web, desplegar identitat a les xarxes, buscar nou públic i fidelitzar el de l’Embassa’t. A més de transmetre totes les mesures de seguretat noves. “Haver construït tot això en un mes ha estat molt intens, però estem contents. Ha funcionat”, valora. El festival ha esquivat malhumorats i renegaires cibernètics i va aconseguir que, si no vas ser-hi, cada vegada que obrissis una xarxa social una pluja de publicacions et recordés que vas cometre un error.

Oriol Llistar, director tècnic de La Capsa de Trons: “És l’edició que més m’ha agradat”

La Fira Sabadell no és un espai fàcil per organitzar-hi concerts. “Hi ha reverberació, i això podia complicar que no s’entengués tot”, explica Oriol Llistar, director tècnic de La Capsa de Trons, l’empresa que s’encarrega del so i la il·luminació de l’Embassa’t i, aquest cap de setmana, del festival RES.

Però Llistar està acostumat als reptes: “Cada any hem fet una adaptació a l’espai per diferents motius. Aquest, hem optat per fer un format d’estil de teatre musical”. El resultat ha estat “una proposta elegant i atractiva”, apuntava entre concert i concert: “Ja pensàvem que ens quedàvem sense Embassa’t... I me la jugaria i diria que és l’edició que més m’està agradant, per l’estètica i perquè tot plegat ha fet que sigui més especial”.

Araceli Renom, ‘ticketing’ i comunicació: “He après i, a més, m’ho he passat bé”

Havia d’estrenar-se amb l’edició 2020 de l’Embassa’t, però no va poder. Al RES sí que va ser-hi, fent tasques de gestió d’entrades –ticketing– i de comunicació. L’Araceli, tal com reconeix, ha pogut aprendre moltíssim de l’experiència, que comportava una gran responsabilitat: “Pel tema de la traçabilitat, hem hagut de fer la distribució de la platea tenint molt clar on era tothom, per si hi hagués algun contagi fer l’avís”.

A més, ha tingut la sort de gaudir treballant: “He après, he pogut conèixer molta gent, m’ho he passat molt bé, i hem rebut una resposta molt xula”.

