Noves restriccions per la Covid a partir de divendres

El secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, ha explicat aquest dimarts que la intenció del Govern de la Generalitat és que les noves restriccions entrin en vigor aquest divendres, i ha indicat que afectaran la mobilitat i sectors com el de la restauració, tot i que no ha entrat en més detalls. En declaracions a Rac1, ha reconegut que les mesures seran "contundents", però ha descartat confinaments perimetrals, perquè Catalunya està ara en l'inici del creixement de casos després de setmanes d'estabilització.

"La nostra aposta és per una intervenció contundent, amb sacrificis personals però el més retallada en el temps possible", ha assenyalat. Ramentol ha argumentat que si s'actua de manera precoç i contundent, creix exponencialment el grau d'efectivitat de les mesures. Ara s'estan treballant amb els diferents sectors implicats, però ja ha donat a entendre que la restauració en serà un, ja que és un dels llocs on es produeix més interacció social.

En tot cas, ha volgut diferenciar la gestió catalana de la pandèmia de la de la Comunitat de Madrid, on "van tard i s'han quedat curts". Pel que fa a les universitats, ha insistit que no es tancaran, sinó que es treballarà perquè les classes teòriques es facin de forma telemàtica per reduir així la mobilitat associada, objectiu principal de les mesures que s'aprovaran en la nova resolució que prepara el Govern. "Es tracta de tenir una tardor pitjor per tenir un millor hivern. Tot el que no fem ara ho haurem de fer després i més augmentat", ha resumit.

Les mesures se sumen a les que El Procicat va aprovar dilluns, que entraran en vigor quan es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i s’aplicaran durant 15 dies. Els municipis afectats per la resolució són: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Matadepera, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sentmenat, Terrassa i Viladecavalls.

