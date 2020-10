Montse Barderi alerta del "maltractament de baix voltatge" al seu nou assaig

L'escriptora, periodista i filòsofa Montse Barderi (Sabadell, 1969) alerta de les formes de "maltractament de baix voltatge" a l'assaig Manual d'amor aristotèlic per a dones del S.XXI (editat per Destino). Per a ella, aquest maltractament està integrat per microbombes afectives o "missatges petits i constants que diuen a l'altre: 'no m'importes' i 'ets un zero a l'esquerra'". L'autora considera que aquests atacs són "subtils" i avisa que són "micromaltractaments" molt habituals que no deixen sang, però "minen l'autoestima". I es troben a tots els àmbits, tant afectius com laborals. Davant d'això, l'autora convida a donar nom a les experiències i ha recordat que "l'amor no és un sentiment sinó un projecte de vida".

Sobre el seu assaig, defensa que es pot estimar bé i malament i que l'amor té a veure amb la passió, però també amb l'ètica. I destaca aquest concepte del maltractament de baix voltatge, "el que no deixa marques, no té grans insults, però menyscaba el propi jo fins a l'aniquilació".

Barderi adverteix que en l'amor el que importa no és la passió per l'altre, sinó que estimar sempre vol dir "tenir cura" de la parella. En aquest sentit, convida les dones a treballar-se primer elles mateixes. I recorda que Maria Mercè Marçal deia que calia que les dones sortissin de l'orfenesa cultural: "Va animar al reconeixement de l'autoritat femenina". També diu que cal estimar les altres dones amb amistat, valorar-les i apostar per elles.

"Estimar l'altre és donar-li la teva vulnerabilitat i pensar que amb aquesta vulnerabilitat en farà un bon us", sosté. A més a més, per a Barderi, el dolor forma part del creixement i de la pèrdua, de manera que el que no pot ser és el dolor perquè l'altra persona no tracti la parella amb respecte i dignitat: "Aquest és un dolor admissible i l'altre és un dolor del qual t'has d'apartar, i no confondre suportar això amb amor", remata.

"Fer rabiar" Aristòtil

Pel que fa a Aristòtil, assenyala que volia "fer rabiar" el filòsof. I que ell no va fer mai cap llibre pensant que les dones el podrien llegir. De fet, el seu assaig no busca rellegir el filòsof en la seva època, sinó que n'ofereix una relectura des del segle XXI: "Ens fem nostre el privilegi de fer parlar la seva obra des del nostre present i la nostra vida. Amb tota la transgressió que això suposi, perquè del que es tracta no és pas de fer un tractat especialitzat sinó un manual d'amor, una carta per a navegants per aquest mar tan tèrbol".

L'autora destaca que volia agafar els clàssics i dialogar-hi perquè parlin des del present. I del pensador, en destaca: "Per mi Aristòtil té una definició de l'amor imbatible", ja que l'entenia com l'encontre entre dues persones nobles que es fan mútuament el bé. D'altra banda, apunta que en temps de pandèmia i en situació d'aïllament cal pensar com es defineix la vida: "Una vida sense amor i sense contacte em resulta impensable".

Nova col·lecció

Aquest llibre s'integra en una nova col·lecció de Destino batejada com a Som revolució, que està protagonitzada per dones destacades amb coses a dir. I que tindrà, segons l'editora Glòria Gasch, uns quatre o cinc títols l'any.

Manual d'amor aristotèlic per a dones del S.XXI és el primer d'aquesta col·lecció, de la qual Barderi n'és assessora. Després vindran els títols A contrapèl, de Bel Olid, sobre la "submissió" de la depilació; i Atreveix-te a fer les coses a la teva manera, sobre lideratge femení, de Iolanda Batallé. Per la seva banda, Barderi ha reivindicat el lema d'aquests volums, Som revolució. I ha reivindicat l'aposta de l'editorial per les dones de "quilòmetre zero".

