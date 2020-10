Infermeria a l’Artèxtil? Parlem-ne

[Per Gabriel Fernàndez i Èlia Soriano-Costa, portaveus d’ERC]

Els grups municipals que integrem el ple de l’Ajuntament hem arribat a un acord: tenim l’oportunitat d’ampliar la formació universitària a Sabadell. I ens sembla bé dotar de vida el patrimoni de la ciutat i fer-ho amb una oferta de qualitat i a preu públic.

Tenim l’antiga fàbrica Artèxtil dins el Pla de Protecció del Patrimoni (el PEPS), recuperada el 2018 pel Govern de Transformació. Tenim, a més, una corporació sanitària (el Parc Taulí) que és unitat docent hospitalària. I tenim, finalment, un conveni marc de col·laboració amb la UAB per potenciar iniciatives en l’àmbit del desenvolupament econòmic, la planificació territorial, la qualitat de vida i la convivència, la formació i la transferència de coneixement, i les tecnologies de la informació i la comunicació; acord signat, també, el mandat passat.

La nostra responsabilitat com a representants polítics ens exigeix qüestionar-nos, interrogar-nos raonablement, escoltar amb atenció. Només així serem capaços de poder respondre serenament davant els reptes i oportunitats que se’ns plantegen.

Qualsevol iniciativa encaminada a aconseguir que Sabadell disposi d’estudis superiors a preus públics tindrà sempre el suport d’Esquerra Republicana com a principal força de l’oposició i alternativa de govern. Les polítiques educatives són una inversió amb un retorn social molt valuós.

Davant la possibilitat que l’Artèxtil aculli estudis públics d’Infermeria, defensem que cal rigor. Els set regidors republicans tenim un compromís amb la ciutat. Compromís és allò que transforma una promesa en realitat. És important no crear falses expectatives al teixit social.

Fa setmanes que es posa en relació la formació universitària en infermeria amb l’edifici de l’Artèxtil. De vegades, es parla de la implantació d’un nou grau públic d’Infermeria; d’altres, del trasllat de l’actual grau de la UAB a l’Artèxtil, o, fins i tot, de fer del Taulí unitat docent hospitalària d’Infermeria.

Un cop hem assolit el consens polític en la voluntat d’acollir formació universitària, és el moment d’obrir un procés de treball que ens permeti aclarir què passarà a Sabadell:

• Acreditar un nou grau públic. Seria la primera vegada que la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) autoritza una sola universitat a impartir dues titulacions diferents amb el mateix nom.

• Augmentar en 90 el nombre de places dels estudis d’Infermeria de la UAB. Permetria augmentar l’oferta global de places a Catalunya i millorar-ne el 45% que són públiques. Cal preguntar-se, però, si la UAB pot assumir el cost d’augmentar la docència en un 100%, o si és assumible per a la planificació de la programació universitària del país.

• Traslladar les 90 places existents del campus de Bellaterra al campus de Sabadell. Pot suposar un reforç de la formació a la ciutat, però caldrà avaluar-ne l’atractiu per als futurs estudiants o l’avantatge competitiu que pugui suposar. Per a la ciutat, el millor és tenir l’oferta el més atractiu possible per atraure alumnes.

• Ampliar l’oferta de la unitat docent hospitalària de Medicina amb estudis d’Infermeria impulsaria la unitat docent del Taulí incorporant estudiants d’Infermeria als que ja té de Medicina. És un avenç, tot i que és una mica lluny de l’afirmació que Sabadell té un grau d’Infermeria. En aquest cas, no el tindria.

Sigui com sigui, reiterem el nostre convenciment que aquesta és una gran oportunitat. També volem, però, fer palès que si no es treballa correctament —d’acord amb la realitat de la programació universitària—, l’acord serà un altre titular buit, un més dels molts que genera un govern municipal que viu de fum. Si és així, malauradament, perdríem la possibilitat real de tenir un pol d’atracció en recerca a Sabadell. I això no ens ho podem permetre.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.

