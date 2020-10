L'OAR Gràcia femení cau a Benidorm i segueix sense puntuar (27-24)

L'OAR Gràcia femení de la Divisió de Plata continua essent l'únic equip del seu grup que encara no ha puntuat en perdre per 27-24 contra el Benidorm. Igual que set dies enrere en va tornar a tenir opcions, aquesta vegada més serioses, ja que prop de la fi hi havia un ajustat 25-24 al marcador, però en els moments decisius les ocasions no van anar acompanyades de l'encert necessari i se li va escapar una bona oportunitat.

D'entrada no van ser bones les sensacions que van oferir les gracienques perquè el Benidorm resolia els atacs sense esforç aparent, fent ús de la seva superior corpulència i força de les seves jugadores. El 9-4 marcava la notable diferència entre ambdós equips en la fase inicial, però de mica en mica el Gràcia es va entonar, es va ficar en el partit i va reduir la meitat de la diferència abans del descans.

Publicitat

El 16-13 era una invitació a continuar pel mateix camí a la segona part. No ho va tenir fàcil perquè el Benidorm tornà a mostrar-se més resolutiu (19-14), però no trigà gaire el conjunt de Carol Carmona a recuperar-se i a avisar que es mantenia amb vida (22-20). En l'estira-i-arronsa Clàudia Marrugat va establir el 25 -24 que obria portes, i encara més amb l'exclusió de la jugadora local Susana Martínez. Malauradament el Gràcia no va marcar cap més gol i no per falta d'oportunitats. De les seves, el Benidorm en transformà un parell i sentencià el partit.

Publicitat