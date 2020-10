Reservar entrada gratis, però no anar-hi?

La Llar del Llibre és, amb seguretat, l’entitat cultural particular que més actes públics ha organitzat enguany. Malgrat la pandèmia, programen cada setmana un parell de presentacions de llibres amb els mateixos escriptors i escriptores.

Ara bé, l’aforament està superlimitat i sempre cal fer reserva prèvia, tot deixant registrat el nom i una via de contacte (en cas que algun assistent donés positiu). De fet, sempre s’ha quedat gent a fora, com en el cas de Pilar Rahola.

D’aquí ve la indignació quan algú (o alguns) no es presenten a l’acte. Des de La Llar del Llibre van llançar ahir un toc d’atenció a la responsabilitat de les persones que reserven entrada. “Hi ha molta gent interessada a assistir als actes, que queden en reserva o no hi poden assistir, mentre hi ha persones inscrites que no es presenten ni avisen amb antelació“. Per això, insten les persones inscrites a complir “un cert compromís d’assistència”.

Entrades a 2 euros

Aquí, el factor de la gratuïtat és la clau. Si no es cobra ni un cèntim, la gent no se sent interpel·lada a complir al 100% amb el compromís adquirit. Per això, moltes iniciatives culturals han començat a cobrar una entrada simbòlica, d’entre 2 i 3 euros. Es tracta de fer valdre l’espectacle i el treball d’organització, però a preu popular que no sigui cap obstacle que impedeixi l’assistència o sembli exagerat.

Aquest fenomen es va notar molt fort a la passada edició de la Mercè, a Barcelona, quan la majoria d’espectacles van exhaurir entrades, però després s’hi percebien grans clarianes de cadires buides. De fet, tot i que les prop de les 100.000 entrades que el consistori va posar a disposició dels ciutadans es van exhaurir “immediatament”, l’absentisme es va situar en el 33%. Un fet que va tacar una edició de la Mercè ja molt difícil per la Covid-19 i va fer que el regidor de Cultura, Joan Subirats, ho lamentés en públic: “La gent ha de ser més conscient i anul·lar les entrades si al final no assisteix a les activitats”.

A Sabadell també apareix aquest absentisme en les actuacions gratuïtes del cicle L’Espectacle continua, però amb menys intensitat. Només falla el 10% d’assistents. “No ens estem trobant que falti gaire gent”, explica el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.

A més, sempre acaben omplint aquest 10% amb gent que s’ha quedat sense entrades o fins i tot espontanis que passen per allà. “No ha passat que es quedi gent a fora si dins hi havia cadires buides”, explica De la Rosa.