Tota pedra fa paret

Just fa un mes de la presentació del nou programa municipal Gran Via – Ripoll a iniciativa de Junts per Sabadell i ja ens podem congratular del molt debat, reflexió i és clar, també alguna –poca– crítica sobre el projecte que comença a caminar a l’eix viari més imponent i complex de Sabadell: la Gran Via; pensada fa prop de cinquanta anys en uns temps en què els valors de qualitat de vida, salut pública o sostenibilitat urbana i ambiental no estaven precisament a l’agenda d’aquell consistori predemocràtic.

Els anys han anat passant, la ciutat s’ha anat transformant i el repte d’afrontar la pacificació de la Gran Via en cap mandat, fins ara, ha passat del pla teòric. Sempre el seu aterratge a la realitat ha estat marcat pel punt de vista més aviat conformista del : “Fins-que-no-estigui-feta-la-connexió-amb-Castellar-no-hi-ha-res-a-fer”. Un tot o res paralitzador, que no ha provat de canviar la perspectiva per la d’una mirada diferent en benefici d’una ciutadania cada cop més crítica amb aquesta infraestructura impròpia del segle XXI.

Ara, des de Junts, abordem aquest repte amb aquesta mirada diferent des del programa Gran Via-Ripoll, que consisteix a segregar-lo en dos objectius: per una banda, començar a afrontar les actuacions a fer en els laterals; i per l’altra, estudiar com hem d’abordar la pacificació de la part central. Un nou enfocament per guanyar temps al temps mentre tenim la necessària connexió de Castellar.

Així doncs, mitjançant 15 primers projectes, comencem a tractar els laterals com els carrers que són, pensant en la qualitat de vida de qui hi viu o hi treballa. Fent que les façanes, voreres, places i serveis guanyin en qualitat, accessibilitat, inclusivitat i verd urbà per millorar-hi la vida pública i l’activitat comercial de proximitat amb una mobilitat més sostenible i saludable. Simultàniament, abordem un estudi per a l’eix central que analitzi tant les opcions que se’ns ofereixen per trencar amb el caràcter d’autopista urbana quan puguem alliberar-nos de bona part del trànsit de pas, com també quines intervencions en mobilitat caldrà impulsar per definir el rol d’aquest eix en els desplaçaments interns.

Des de Junts per Sabadell estem orgullosos d’haver aterrat a l’agenda del consistori i a la de la ciutat i engegar la transformació de la Gran Via amb un pressupost inicial de 3,6 milions d’euros. Un repte important treballat amb gent molt qualificada i projectes tangibles, que persegueix també la transformació de la ciutat i la seva economia. Es tracta de fer que la Gran Via esdevingui la gran oportunitat de resiliència basada en la seva pròpia morfologia, la seva situació estratègica i concentració de serveis, els centres de coneixement i empresa tot al voltant de la recerca, la ciència i el coneixement.

Aquesta transformació impactarà en la millora de la qualitat de vida dels seus veïns i en la d’uns barris sovint aïllats per aquesta ferida d’asfalt i també el conjunt de la ciutat, generant un nou eix d’oportunitats sociolaborals i també una millor relació amb el nostre entorn natural i industrial del parc fluvial del Ripoll. Una transformació que ens permet apostar per aquesta nova economia al voltant de la ciència i la innovació en què l’empresa aprofiti el coneixement de l’Hospital Universitari Parc Taulí, del Campus de la UAB a Sabadell, de l’ESDi, l’Escola Oficial d’idiomes, Fira Sabadell, el Club de Natació Sabadell, l’Aeroport de Sabadell i la mateixa UAB.

Així doncs, actuar a la Gran Via-Ripoll suposa aixecar la mirada més enllà de la complexa i sempre urgent realitat quotidiana i més encara en aquests temps d’excepcionalitat marcats per la Covid-19. Estem davant del repte més potent de transformació de la nostra ciutat. Un projecte de resiliència urbana al servei de la qualitat de vida i d’una nova visió de ciutat d’empresa i de coneixement. Als objectius, s’hi arriba començant-los i és ben cert que, també en parlar de la transformació de la Gran Via-Ripoll, tota pedra fa paret.

