Ambaixador Reial: "Els Reis d’Orient ens demanen que fem bondat"

L’Ambaixador Reial ja és a Sabadell, i assegura en aquesta entrevista que ha concedit al D.S. que els Reis d’Orient també vindran a la ciutat tot i la pandèmia del coronavirus. Amb mascareta. Ses Majestats li han dit que demani als sabadellencs que facin bondat, perquè desitgen que la Covid-19 s’acabi aviat. L’Ambaixador garanteix que els sabadellencs rebran regals i ja sap que el que més li demanaran és la vacuna que posi fi a aquest malson.

És l’any més especial que ha viscut? És l’any més excepcional donades les circumstàncies. Ho és molt i és bastant difícil per a mi i per als reis, perquè estem molt preocupats pel que està passant.

Vindrà amb mascareta aquest any? L’Ambaixador i els Reis portaran mascareta, ens ho han demanat les autoritats i per descomptat hi estem d’acord perquè no hi hagi més malaltia. Som molt conscients de tot el que està passant.

Quins canvis hi haurà en la manera que rebrà els nens? Aquest any els nens no podran tocar l’Ambaixador; estaran a uns dos metres de distància per la seguretat de tots. I tothom haurà de portar mascareta, jo també. Per mi això és una patacada molt grossa perquè m’agrada parlar amb ells. I el temps que podran estar amb mi serà molt més curt, un minut i mig o dos.

Quins creu que seran els regals més demanats? Ja he rebut notificacions que els nens volen que hi hagi una vacuna que curi aquesta pandèmia, és el primer que m’han demanat. Els nens són molt conscients i estan molt preocupats pel que està passant. Malauradament, aquest any s’ha anul·lat la visita al Taulí per prevenció. Ho he cregut convenient, ho he consultat als Reis i m’han dit que faci el que cregui que és millor. Això m’ha provocat un gran disgust, però he d’acceptar les normes dels sanitaris i les autoritats. El que està passant és molt greu i per això acceptem la seva decisió.

Del que podem estar tranquils és que de regals n’hi haurà. Els regals no faltaran. Pels nens els Reis són principals. Sembla impossible que arribin els regals, però arribaran. Com? És un secret! Com deia, els Reis m’han demanat que expliqui als nens i nenes que són molt conscients del que està passant, però que la gent faci bondat i cregui les autoritats sanitàries, si us plau, perquè necessitem tornar a la normalitat pel bé de tots. Tots hem de fer un esforç per superar aquesta pandèmia.

D’on venen l’Ambaixador i els Reis? L’Ambaixador no viu amb els Reis, cadascú viu al seu país, no puc dir el nom de la ciutat on viuen. L’Ambaixador viu on abans era Babilònia, amb la seva casa i les seves coses. Aquest any, per la situació excepcional, l’Ambaixador vindrà amb un viatge privat, no es poden donar més detalls perquè es porta molt en secret.

