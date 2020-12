Guardonats els millors aparadors nadalencs de la comarca

Hi ha comerços que, per Nadal, omplen l’exterior d’ofertes. Altres, a través de la imaginació, hi il·lustren un món. Des de fa 50 anys, la Cambra de Comerç de Sabadell premia tres botigues pel seu aparador. Enguany, el més ben valorat ha estat el de Palau Paper (Palau-Solità i Plegamans). També han estat reconeguts Benditta (Sant Quirze) i Brodats Mariona (Castellar).

El Quixot, Guerra i pau o Mujercitas són algunes de les obres que decoren l’aparador de la papereria i llibreria Palau Paper, que celebra 25 anys des que va obrir. “La idea era posar-hi llibres clàssics, els de sempre. Hem volgut homenatjar-los”, explica Giovanna Sánchez, de l’establiment, contenta pel guardó. Tres persones han treballat en la confecció de l’aparador des del mes de setembre. Està fet de diferents tipus de cartró o porcellana, a més d’haver-s’hi utilitzat diferents pintures.

Un guardonat habitual

Brodats Mariona ha estat reconegut 12 vegades en els últims 14 anys, per la Cambra de Comerç o per l’Ajuntament de Castellar. “És un comerç molt petit, però comença a ser famós per aquestes dates”, expliquen. Aquest any, han utilitzat botons, cintes, estisores, imperdibles, fils i altres articles de costura. Hi han treballat un equip.

"Aquest any, l'aparador representa un bloc de pisos, en què es pot veure que a l'interior dels habitatges hi ha sis persones. Al metro, en canvi, n'hi ha moltes més", ressalten des de Brodats Mariona. L'aparador té la intenció de reflectir les aglomeracions que hi ha al transport públic en contraposició amb les restriccions que hi ha les llars o, fins i tot, en casaments.

