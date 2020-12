Damià Calvet (Junts): "El nostre projecte ha de ser fort a Sabadell"

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha visitat Sabadell per ajudar a recollir les signatures necessàries perquè Junts per Catalunya es pugui presentar les eleccions del 14-F. En ser un partit nou, en total necessiten recollir els avals equivalents a un 0,1% del cens electoral a cada circumscripció i tenen com a data límit el 3 de gener. La ciutat vallesana no és l'únic punt d'acollida, sinó que n'hi ha per tot el país. Calvet ha afirmat que Sabadell és una de les ciutats més importants en el projecte de Junts.

"Sabadell és la cocapital del Vallès Occidental, és un dels grans municipis de Catalunya i té un pes social i econòmic molt important. El nostre programa ha de ser molt fort a Sabadell, i a la resta del Vallès, tot i que ja ho és gràcies a la feina de Lourdes Ciuró" ha explicat el conseller. Així mateix, al referir-se a les expectatives del partit a les eleccions, Calvet ha afirmat que són un partit nou, però que el seu objectiu és ser "la força guanyadora amb el lideratge de Carles Puigdemont i Laura Borràs per aconseguir la independència".

Pel que fa a la gestió de la pandèmia, ha admès errors per part de Salut, tot i que ha reivindicat que el "Govern és un", fugint de confrontacions amb ERC, qui té les competències del Departament. "El dia a dia de Salut i Interior ha estat dur i sóc solidari amb tota la feina de tots els departaments" ha afegit.

Quant a la vacuna, Calvet ha mostrat la seva satisfacció amb la campanya de vacunació a Catalunya, on la residència del Taulí a Sabadell rebrà aquest diumenge les primeres dosis de la Regió Metropolitana Nord. "Hem escollit primer aquelles ciutats que tenen més densitat de població per posar les primeres vacunes" ha dit. Per acabar, Damià Calvet ha exposat que el seu partit és favorit el 14-F, encara que les enquestes situïn a ERC per sobre. "Els de Junts per Catalunya som tenaços i perseverants. No ens rendim" ha finalitzat.

Encara no se sap la llista definitiva de Junts, però segons fonts del partit es presentarà entre els dies 29 i 30 després de ser aprovada per la militància.

