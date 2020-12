L'art té cabuda a l'Hotel Arrahona tot i la pandèmia

L'Hotel Arrahona (carretera Barcelona) no ha fallat a la seva cita anual amb l'art, malgrat les restriccions per la pandèmia. Enguany, l'exposició de quadres, liderada un altre cop per l'artista Joseo García, ha estat elaborada per diversos pintors nacionals i internacionals i es mantindrà fins al dia 10 de gener. Així i tot, el dia 15 del mateix mes s'inaugurarà una nova mostra amb nous artistes. Amb la mort del pintor sabadellenc Alfons Borrell a l'octubre, s'ha col·locat un quadre de la galeria Prats en honor seu.

A l'exposició hi participen artistes de talla mundial com Daniel Royo, Marino Bossetti i Ignacio de Mattos, entre d'altres. Molts dels quadres estan en venda per aquelles persones que els interesi comprar-los. Els preus ronden entre els 400 i els 3000 euros. Tanmateix, el Joseo admet que des de la crisi del 2008 costa molt que la gent els compri. "Els quadres són cars i només aquelles persones que tenen diners i els hi agrada l'art en compren" admet.

Joseo García és un artista polifacètic, tot i que la seva darrera mostra en solitari a Sabadell data del 1990. Així i tot, és el responsable de totes les exposicions d'art que s'elaboren a l'Hotel Arrahona. Ell lamenta que la pandèmia ha fet que poca gent s'hagi apropat a veure la mostra, sobretot pel fet que els hotels no han tingut pràcticament hostes aquest any. "Enguany només et trobes com a molt a 10 o 12 persones al dia que miren els quadres, mentre que abans t'hi trobaves com a mínim 40" exposa García.

Segons el Joseo, l'art ja estava en crisi abans de la pandèmia, però ara encara ho està més. "Els artistes no tenim més remei que arremengar les mànigues i intentar fer bé la nostra feina, encara que sabem de les dificultats que hi ha" diu. A més, ell considera que Sabadell sempre ha sigut una ciutat amb "una cultura d'art molt important". "Quan jo tenia 22 anys, hi havia 15 sales d'art al municipi i ara només n'hi ha 3. D'artistes sempre n'hi haurà, però gent interessada en l'art cada cop n'hi ha menys" finalitza el director de l'exposició.

